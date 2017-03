Video: Ladrón engaña a anciana discapacitada y le roba $220

Le hizo creer que la ayudaría a subir el ascensor de su edificio y después la asaltó

Momentos de pánico vivió una mujer de 81 años cuando iba llegando a su departamento ubicado en El Bronx. Un hombre le hizo creer que la ayudaría a subir al ascensor con su carro de compras, pero en vez de eso, la amenazó con un objeto y le robó $220. Ahora, el Departamento de la Policía (NYPD), busca al sospechoso del asalto y ha publicado imágenes para acelerar su captura.

Los hechos ocurrieron el viernes pasado, alrededor de las 2:20 p.m., en un edificio residencial ubicado entre las calles Grand Concourse y Marcy Place, lugar donde vive la anciana. La víctima había estado realizando compras en su vecindario y había aprovechado de ir al banco a girar dinero.

Iba de regreso a su hogar, apoyándose en su bastón, cuando unas cuadras antes de llegar a su casa vio al asaltante hablando por teléfono. “Ahora creo que estaba sólo simulando que hablaba por teléfono con alguien”, dijo la víctima al Daily News.

Ella lo vio y siguió caminando sin mayor preocupación hasta que llegó a su residencia. Al entrar, tuvo problemas para abrir la puerta. Ése fue el momento que el ladrón aprovechó para engañarla y ofrecerle ayuda levantando su carro de compras. La Policía publicó un video en que se ve cómo el sujeto intimida a la anciana en el asesor de su edifico.

Para entrar en confianza, el individuo le hizo creer que su hermana, supuestamente enferma, vivía en el mismo lugar. Esto llamó la atención de la víctima que nunca había visto al sujeto en el área, donde ha vivido por más de 40 años.

“Estaba tan asustada”, recuerda la mujer. “No sabía lo que iba a hacer. Pensé que me iba a pegar”. Una vez en el ascensor, el ladrón le puso sus manos sobre la cara y la amenazó. “´No digas ni una palabra. No digas nada o te cortaré. Sólo quiero tu dinero. Sé dónde vives ´”, recuerda la anciana que fueron las palabras del delincuente.

La víctima busca con esfuerzo reponerse del asalto. El sólo hecho de recordarlo le ha quitado el sueño. “Cada vez que escucho un ruido siento miedo”. Sus actividades cotidianas también se han visto afectadas porque según dice ya no se siente segura. “Acostumbraba caminar cada día, pero no puedo hacer eso ahora”, concluye.

La policía describe al sospecho como un hombre negro que, la última vez que fue visto, vestía una chaqueta verde sobre una camiseta con capucha negra, además de un sombrero y gafas de sol.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.