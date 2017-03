Aplicación en línea, fácil y rápida para las escuelas charter

El 1 de abril es la fecha límite para aplicar a las loterías de las charter; la mayoría de ellas tienen procesos simples en sus sitios web

El sitio web del Departamento de Educación de NYC (http://schools.nyc.gov/community/charters/default.htm) es uno de los puntos de partida para entender qué son las escuelas charter, qué las diferencian de las escuelas distritales y cuál es el proceso para aplicar a ellas.

En primer lugar, según el Departamento de Educación (DOE), los padres deben revisar el Directorio de Escuelas Charter para encontrar las opciones de escuelas elementales, medias y high school que hay en los cinco condados. El directorio incluye la misión y el modelo, las preferencias que se dan durante los sorteos (loterías), ubicación, el distrito escolar correspondiente y más.

Recuerda, además que la admisión no puede ser limitada en términos de discapacidad, raza, credo, sexo, nacionalidad, religión, ancestros, habilidades intelectuales, medidas respecto a los logros o habilidad deportiva. No obstante las instituciones pueden dar preferencia a estudiantes del idioma inglés, hermanos de estudiantes ya inscritos, estudiantes que viven en el mismo distrito, estudiantes que califican para almuerzo gratis o de precio reducido.

También han sido autorizadas escuelas para alumnos de un solo sexo.

El DOE aconseja a las familias interesadas en inscribir a sus hijos en escuelas charter que las contacten directamente para recibir toda la información necesaria, aunque la mayoría tienen procesos simples ubicados en sus sitios web.

Además, la mayoría utiliza la plataforma multilingüe de NYC Charter School Center’s Common Application (https://nyccharterschools.schoolmint.net/signup).

Una vez los padres o responsables del estudiante han creado una cuenta y firmado los Términos de Servicio y Política de Privacidad, pueden proceder a incluir sus datos personales como nombre, correo electrónico, dirección postal y teléfono.

La aplicación común tiene 4 pasos: Primero ingresar la información de el/la/los estudiante/s, fecha/s de nacimiento y género/s, así como el grado actual que está/n cursando y al que aplica/n.

El segundo paso es seleccionar las escuelas preferidas. Al respecto, el sitio web recuerda: “Todas las escuelas charter dan prioridad a estudiantes que residen dentro del distrito escolar de la comunidad (CSD) en el que se ubica la escuela. Su CSD, el cual se muestra abajo, está determinado por la información oficial ingresada para el domicilio del estudiante en la página anterior. Si cree que el CSD que figura abajo es incorrecto de acuerdo a su domicilio, contáctese de forma directa con las escuelas a las que está enviando las solicitudes. Las escuelas le requerirán un comprobante de domicilio antes de matricular a su hijo”.

Si desea continuar, el motor de búsqueda le entregará un listado con las escuelas charter de su Distrito, los grados que sirve, la distancia y localización por medio de un mapa de GoogleMaps y el sitio web. La lista aparece en orden de cercanía a su residencia; en la medida que avance encontrará otras más lejanas pero a las que igualmente puede aplicar.

En el siguiente paso, la solicitud le pedirá responder las siguientes preguntas: ¿El estudiante habla un idioma distinto del inglés la mayor parte del tiempo? ¿Este estudiante tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP), un Plan 504 y/o requiere servicios especiales como terapia de lenguaje o terapia ocupacional? ¿El estudiante actualmente vive en un refugio, en un hotel/motel, en un carro, con otra familia (debido a las dificultades económicas), o en otra vivienda temporal? ¿Está el estudiante solicitando en una escuela donde actualmente un hermano asiste?

El cuestionario pide información adicional como: ¿Califica el estudiante para almuerzo gratis o a precio reducido? ¿Su hijo vive en una vivienda pública en New York City? ¿El hogar de su hijo califica para beneficios ‘SNAP’ o ‘TANF’? ¿Es el estudiante un menor no acompañado (no tiene la custodia física de un padre o tutor)? ¿El estudiante actualmente asiste a una escuela que recibió una calificación reprobatoria en el informe sobre el Programa de Renovación de Escuelas?

Para finalizar, el sistema le pide que explique cómo se enteró de la aplicación por este medio, la confirmación de su declaración y la fecha en la que la realiza.

Como se mencionó arriba, cada escuela tiene un proceso independiente ya sea presencial, por escrito o digital. Por ejemplo Success Academy tiene a disposición un formulario online y también puede ser descargado para ser llenado a mano y enviado vía correo postal.

The Renaissance Charter School, the Academy of the City Charter School, ambas de Queens y Coney Island Prep, en Brooklyn, animan a los padres a hacer las solicitudes por medio del centro común o imprimir el formulario y enviarlo por correo.

