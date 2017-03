C3S: coalición de escuelas charter que promueve la inclusión y diversidad

La integran 112 establecimientos educativos en los cinco condados de la ciudad de Nueva York

La Coalición de Escuelas Comunitarias Charter (C3S) nació como una organización independiente, sin fines de lucro, que comparte y promueve valores progresistas.

Está integrada por 112 escuelas charter distribuidas en los cinco condados de NYC; por lo general tienen menos de tres locales y están fuertemente relacionadas con las comunidades a las que atienden.

Entre las integrantes de la Coalición figuran Academy of the City Charter School, New American Academy Charter School , The Renaissance Charter School, The Brooklyn Charter School, La Cima Charter School, John V. Lindsay Wildcat Academy Charter School, Global Community Charter School, The Renaissance Charter High School for Innovation, Bronx Charter School for Better Learning, Dr. Richard Izquierdo Charter School.

En total, atienden a una población de 50,000 estudiantes.

No obstante, no trabajan con redes grandes ya establecidas como KIPP, Success Academy, Achievement First y Uncommon Schools.

Ante los cambios en Washington, la Coalición publicó un manifiesto para reiterar los valores democráticos que defienden las escuelas charter que integran la coalición, tales como la inclusión, empatía, transparencia e innovación.

“El movimiento original charter era una iniciativa democrática basada en el paradigma de autonomía a cambio de responsabilidad y rendición de cuentas. Nuestros valores principales son la equidad, autonomía y rendición de cuentas, colaboración, transparencia, innovación, participación con la comunidad y principios democráticos. Estos valores nos motivan ahora e inspirarán a la nueva generación de educadores”, dijo Steve Zimmerman, uno de los directores ejecutivos de la organización.

Añadió que las escuelas basadas en las comunidades están educando niños que incluyen inmigrantes, personas de color, con discapacidades, sin hogar, estudiantes del idioma inglés, personas de todas las religiones y de la comunidad LGBTQ.

“Nosotros aspiramos a ser grandes escuelas que sean vistas como opción para las familias a las que servimos, y recordamos que el amplio rango de las necesidades que nuestros estudiantes y sus familias tienen están estrechamente relacionadas con sus logros académicos”, apuntó Zimmerman.

Entre los logros de la organización figuran la creación de un modelo de escuela charter comunitaria, el cual fue revisado y consultado en varias oportunidades; este modelo es una mezcla del pragmatismo aprendido de escuelas charter exitosas y los ideales de la educación propia del siglo 21.

Este documento ofrece una visión general de las lecciones aprendidas en las escuelas basadas en la comunidad e incluye secciones sobre gobernabilidad, liderazgo, promoción y compromiso comunitario orientadas a crear y mantener un ambiente dinámico e innovador en nuestras escuelas.

El modelo puede ser consultado en línea y descargado aquí: http://www.c3s.nyc/c3smodel

El staff de la organización incluye al Dr. Richard Welles, co-director; Oma S. Holloway, coordinadora de familia y comunidad; Amanda Lefer, encargada de actividades comunitarias y Edward Rivera, diseñador gráfico.

Llamado a la acción

En su manifiesto, la Coalición aspira a convertirse en una voz democrática del movimiento de escuelas charter. Para ello han organizado un simposio del 12 al 13 de octubre de este año, con el objetivo de visualizar el rumbo del movimiento. (Ver recuadro)

Como antesala, el 4 de marzo llevaron a cabo el evento denominado NYC Meetup for Democracy (Encuentro por la Democracia) en The Renaissance Charter School de Jackson Heights. Realizaron talleres participativos dirigidos por organizaciones y grupos de apoyo en materia de derechos civiles, artes y educación para todos los habitantes de Nueva York.

Entre los ponentes participaron los miembros del Concejo Municipal Daniel Dromm y Costa Constantinides, así como el senador estatal José Peralta y titulares de diversas organizaciones.

Las ponencias versaron sobre temas como la prevención del Bullying en las escuelas primarias y medias, Una propuesta de reforma para la educación democrática, y cómo lograr compromisos con sus oficiales electos.

Simposio de escuelas charter independientes

La Coalición C3S ha organizado un primer simposio anual que se efectuará del 12 al 13 de octubre en Long Island City. Al evento asistirán líderes escolares, visionarios sociales, creadores de políticas de todo el país con el objetivo de articular una visión colectiva del movimiento de las escuelas charter y la educación pública.

Más información: http://www.c3s.nyc/independent-charter-school-symposium