NY mete en cintura a vendedores online de armas de juguete

El peligro de estas pistolas es que parecen reales

Con el estado de Nueva York no se juega. Ese es mensaje de la fiscalía del estado a varias compañías que vendían por Internet armas de juguete que pueden ser confundidas con reales.

En un comunicado la oficina del fiscal Eric Schneiderman se indicó que se llegó a un acuerdo con 6 distribuidores en línea que habían violado las leyes del estado. “Los minoristas pagarán más de $ 44,000, cambiarán sus prácticas de envío para cumplir con el más alto estándar de la ley sobre armas de juguete enviadas a dondequiera en estado”.

Se calcula que al menos 500 pistolas de juguetes fueron enviadas a la Ciudad y casi 2,000 al estado.

“Hemos visto con demasiada frecuencia las trágicas consecuencias que pueden surgir cuando las armas de juguete se confunden con las reales”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “La ley de armas de juguete existe para proteger a los niños de Nueva York y nuestros valientes agentes de la ley, y continuaremos nuestro compromiso de hacer cumplir esta ley y hacer rendir cuenta a cualquier minorista que la viole”.

El anuncio de este martes sigue a su investigación de los principales minoristas el verano pasado por violar la Ley del Estado de Nueva York que prohíbe la venta de “armas de imitación”, que son armas de juguete que parecen reales.

Las compañías son: Halloweencostumes.com (fun.com), Holy Monkey (Kids Army), Dentt, Inc. (Hammond Toy & Hobby), GL2 LLC (Always Brilliant), Chevere International Corp (Five Big Stars), Fatherland Shop (Jubilee Enterprises) y Costume Hub