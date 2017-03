Quieren incumplir plan original de reurbanización de Willets Point

Activistas exigen que se respete el proyecto de dedicar el 35% del área para vivienda asequible

NUEVA YORK.- El controvertido plan de reurbanización de Willets Point, el área semi-industrial de Queens que abarca a Corona, Flushing, entre otros vecindarios, donde se asentaron por muchos años talleres mecánicos de reparación y venta de partes de automóviles, salta otra vez a los titulares.

Grupos comunitarios de Corona, Jackson Heights y Elmhurst y organizaciones como The Black Institute y la East Elmhurst Corona Alliance ofrecieron este martes a una rueda de prensa donde denunciaron que: “El verdadero proyecto de reurbanización de Willets Point está siendo robado de forma silenciosa a la comunidad”.

A raíz del propuesto plan de vivienda para personas sin hogar del alcalde Bill de Blasio y su deseo de construir viviendas asequibles en la ciudad de Nueva York, los miembros de la comunidad de las áreas que rodean a Willets Points en Queens, se han unido para exigir que tanto el Alcalde como la concejal del área, Julissa Ferreras, hagan cumplir el acuerdo original detallado en el plan de reurbanización de Willets Point que incluía 5500 unidades de vivienda y a la vez denuncian la transferencia de 23 acres de propiedad pública en Willets Point a un grupo de urbanistas de Queens.

“Es alucinante que el alcalde de Blasio haya ofrecido un plan para desarrollar refugios y viviendas para desamparados ignorando un plan ya aprobado que traería 5500 unidades de vivienda, de las cuales 1.925 unidades serían permanentemente asequibles “, declaró el ex concejal

Hiram Monserrate.

La rueda tuvo lugar en la esquina de la calle 126 y boulevard Willets Point a las 12:30 pm.

“El plan original de reurbanizar Willet Points es una solución de sentido común que permitirá la creación de miles de unidades de vivienda asequible. Llamo al alcalde y a la concejal Julissa Ferreras a colaborar con los necesitados y no con desarrolladores ricos que busquen más ganancias y apoyen el plan de reurbanización original”, dijo Bertha Lewis, de The Black Institute.

La oficina de prensa de la concejal Ferreras no respondió a un requerimiento sobre este caso, hecho por este medio.

David Aiken, de la organización Alianza Corona de East Elmhurst abogó por más vivienda asequible y rechazó que el área se quiera concesionar a poderosos desarrolladores.

“Yo crecí en este barrio y crié a mis hijos aquí, nunca me he ido. Pero ahora mis hijos no pueden darse el lujo de vivir aquí”, agregó Aiken.

En 2008, el entonces concejal Hiram Monserrate junto al alcalde Bloomberg anunciaron un plan de re-desarrollo que incluía una escuela pública de 850 asientos, la construcción de nuevas rampas de acceso al Van Wyck Expressway y la creación de 5.500 unidades de vivienda, de las cuales 1.925 unidades serían permanentemente asequibles, el proyecto incluía además un plan de reubicación para las empresas y talleres que serían desplazados de esa área y protecciones de salario digno.

Sin embargo, de acuerdo a los activistas, los funcionarios electos locales actuales, alcalde y gobernador están apoyando planes de re-desarrollo muy diferentes a los que fueron aprobados. Estos nuevos planes incluyen la expansión del proyecto en más de 40 acres para parques públicos, priorizando la construcción de un mega-centro comercial innecesario y –

Como se citó, Willets Point siempre ha estado en medio de la polémica e incluso una demanda bloqueó el proyecto. Un Tribunal de Apelaciones en White Plains escuchará los argumentos del caso el 25 de abril.

Persiste la polémica sobre el plan de reurbanización de Willets Point, Queens.