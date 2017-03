Un lugar para niños especiales

Escuela charter especializada en autismo se expande al condado de la Salsa

Desde 2005, cuando NYC Autism Charter School abrió sus puertas en El Barrio (East Harlem), gran parte de las aplicaciones provienen de familias que viven en El Bronx.

Ha tomado todo este tiempo, especialmente el último año y medio, para que se concretara la expansión y finalmente ampliarán sus servicios en ese sector del Alto Manhattan, confirmó la directora de la institución, Julie Fisher.

Durante la primera semana de marzo, el Panel on Education Policy votó por la autorización de la nueva sede de NYC Autism Charter School, la cual está co-localizada en el edificio de Performing Arts Middle School (977 Fox Street, Bronx NY 10459).

A partir de septiembre, el edificio albergará en total a cuatro escuelas, ya que además operan Entrada Academy y South Bronx Classical Charter School.

“Estamos listos para abrir nuestras puertas y ya estamos realizando las contrataciones y capacitaciones del personal”, indicó Fisher. En total, la escuela tendrá tres salones de clases con cuatro alumnos cada uno; para realizar la atención personalizada destinarán 1 profesor/a titular y tres instructores.

NYC Autism Charter School se considera afortunada de tener sedes co-localizadas, ya que eso provee a los estudiantes una amplia oportunidad de interactuar con estudiantes de un ambiente típico en desarrollo y una gran comunidad.

Para el primer año (2017-2018) en El Bronx, la escuela especializada atenderá a 12 estudiantes y eventualmente crecerán para atender a 32, la actual población de East Harlem.

“Para el final de nuestros primeros 5 años, serviremos a estudiantes desde los 5 a los 12 años”, apuntó.

Su historia

NYC Autism Charter School comenzó como un proyecto bajo la sombrilla de la organización New York Center for Autism, ahora convertida en New York Collaborates for Autism, una entidad sin fines de lucro de NYC.

Dos madres que entendieron el desafío de encontrar opciones educativas para sus hijos se comprometieron ellas mismas a crear un nuevo tipo de escuela, la cual podría expandirse y ofrecer educación de alta calidad sin costo para sus familias.

El programa ofrece instrucción personalizada con base en el Applied Behavior Analysis (ABA) según el cual los alumnos interactúan con un maestro directamente.

Además, en alianza con la Major League Baseball Players Association Trust, los estudiantes reciben instrucción en el deporte; cada año se realiza un evento en el cual ellos pueden mostrar lo que han aprendido y compartir con los jugadores.

Otra de las actividades que tiene mucha proyección es el recital musical de fin de año, el cual fue propuesto por la profesora de piano Eileen Buck, quien crea programas de piano personalizados de acuerdo a las habilidades de cada estudiante; algunos de ellos usan colores con códigos que Buck ha creado, mientras otros leen una o dos notas por página. Otros pueden tocar canciones completas, desde “Für Elise” hasta “Rugrats Theme Song” con partituras estándar.

De acuerdo con el blog de The Walton Family Foundation, muchas personas imaginan a los niños con algún diagnóstico del espectro autista con limitaciones. “Nosotros vemos posibilidades. Cuando individuos con autismo tienen el apoyo correcto pueden lograr cosas increíbles y desarrollar habilidades que durarán toda la vida”, afirman.

Open Houses

NYC Autism Charter School ha programado varias Open Houses y sesiones informativas en las siguientes fechas:

Martes, 14 de marzo, 9:30AM

Martes, 16 de mayo, 9:00AM

Sesión informativa:

Jueves, marzo 23, 6:00PM

Más información: http://www.nycautismcharterschool.org/