Honda Civic Type R 2017 por fin terminó la espera

El Honda Civic Type R 2017, la nueva generación del súper deportivo japonés, por fin fue presentado en el Auto Show Ginebra, donde acaparó la atención de los miles de asistentes, tras una larga espera por su llegada. La 10ma.…

El Honda Civic Type R 2017, la nueva generación del súper deportivo japonés, por fin fue presentado en el Auto Show Ginebra, donde acaparó la atención de los miles de asistentes, tras una larga espera por su llegada.

La 10ma. generación del Type R saldrá a la venta en Estados Unidos a fines de la primavera, con un precio base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) en el rango de los $35,000.

Se trata del Honda con la insignia de Type R que se vende en suelo norteamericano, donde se ofrecerá con el motor turbocargado de 2.0 litros que genera 306 caballos de fuerza, carrocería y chasis considerablemente mejorados, y otros componentes de rendimiento probados y afinados en Nürburgring, listos para la pista.

El Honda Civic Tyoe R 2017 hará su debut norteamericano en el Auto Show New York el 12 de abril de 2017.

Además de los 306 caballos de fuerza del motor i-VTEC DOHC en línea de 4 cilindros y 2.0 litros, turbocargado y de inyección directa, fabricado en los Estados Unidos, el Honda Type R brinda impresionantes 295 libras de torsión por pie lineal, acoplado exclusivamente con una transmisión manual de 6 velocidades de cambio corto con capacidad de ajuste de las revoluciones.

La nueva rueda volante de masa simple reduce la inercia del embrague en 25 por ciento, frente al Honda Civic Type R anterior (el que manejamos en el Reino Unido en diciembre pasado) y se utiliza una relación de cambio final más baja para mejorar la respuesta de aceleración.

Honda Civic Type R 2017, potencia al máximo

El chasis se basa en las importantes mejoras hechas para la renovación del Honda Civic de 10ma. generación con configuraciones de ballesta, amortiguadores y cojinetes exclusivas del modelo, una nueva suspensión delantera de doble eje con brazos de aluminio más bajos y bujes de dirección para tomar mejor los giros muy cerrados y reducir la dirección de torsión.

El nuevo Sistema de Suspensión Ajustable de cuatro ruedas con amortiguadores de tres cámaras; un sistema de dirección asistida eléctrica de doble piñón reafinada y ajustable con relación de cambio variable; y un diferencial delantero helicoidal de deslizamiento limitado.

Montadas en la suspensión están las ruedas de aleación de aluminio de 20 pulgadas, revestidas con neumáticos 245/30R 20 Continental ContiSportContact 6 de alto rendimiento.

El poder de frenado en seco proviene de las pinzas de aluminio Brembo de 4 pistones ajustando rotores de 350 mm (13.8 pulgadas) perforados en cruz en el frente. El sistema de freno trasero cuenta con sólidos rotores de 305 mm (12 pulgadas).

Las respuestas con precisión quirúrgica del Honda Civic Type R 2017 están mejoradas aún más por una carrocería más rígida que el considerablemente renovado Civic Hatchback en el que se basa –con un aumento de 38% en rigidez torsional y 45% de aumento en rigidez de flexión frente al anterior Civic Type R.

Honda Civic Type R 2017, listo para la pista

Todas estas mejoras de ingeniería, se traducen en una respuesta de la dirección más precisa, mayor estabilidad en las curvas y menor vibración de la carrocería y el ruido en la cabina.

Las mejoras son posibles por la aplicación de adhesivo estructural en toda la carrocería. Se utiliza acero de fortaleza ultra-alta para 14% de la estructura de la carrocería. Tiene capó de aluminio, lo que contribuye a una reducción de 16 kilogramos (35 libras) en el peso de la carrocería en comparación con el modelo anterior, y una reducción de 7 kg (15 lb) frente al Honda Civic Hatchback de 2017 básico.

El Honda Civic Type R 2017 está diseñado para recompensar al conductor en todas las condiciones de manejo, en la pista y en la calle, y viene con tres modalidades de conducción: Comfort, Sport (predeterminada) y +R.

Las modalidades seleccionables para el conductor ajustan la respuesta de la dirección y del acelerador, el ajuste de las revoluciones con la transmisión, la Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) y el Sistema de Amortiguador Ajustable.

Utilizando nuevos amortiguadores de tres cámaras, sensores individuales de carrera del cilindro y tres sensores G para vehículo, el nuevo sistema de suspensión ofrece un rango más amplio de variabilidad para el confort del desplazamiento y una respuesta de manejo dinámica.

Lujo y tecnología Honda Civic Type R 2017

El Honda Civic Type R 2017 saldrá a la venta en Estados Unidos en una versión Touring única, con una larga lista de equipo estándar y lo más avanzado de la tecnología de seguridad, comunicación y entretenimiento.

Un interfaz de Display Audio de pantalla táctil de 7 pulgadas con un sistema incorporado de Navegación de Honda tiene compatibilidad de Apple CarPlay™ y Android Auto™; y si el conductor se cansa alguna vez de escuchar el gruñido del Type R, también se ofrece como equipo estándar un sistema de audio de 12 parlantes y 540 vatios con compatibilidad de SiriusXM 2.0, HD Radio y Pandora.

Otras características interiores incluyen los asientos deportivos reforzados, el volante y la cubierta de la palanca de cambios revestidos en cuero, el pomo de la palanca de cambios de aluminio, pedales deportivos de aluminio, tablero rojo del Type R y placa serializada en la consola central.

El Honda Civic Type R 2017 será fabricado por Honda of the U.K. Manufacturing en Swindon, Inglaterra, y su motor turbocargador de 2.0 litros por Honda of America Mfg. en su planta de motores de Anna, Ohio, usando partes de producción nacional e internacional.

Las especificaciones de los precios y otros detalles se ofrecerán cuando el lanzamiento en Estados Unidos esté más cerca.

Ficha Técnica Honda Civic Type R 2017