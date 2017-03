Mira las fotos que probarían que Lady Gaga tiene un nuevo amor

La intérprete de "Joanne" fue fotografiada besándose con el agente de talentos Christian Carino

El corazón de Lady Gaga parece tener un nuevo inquilino.

Se trata del agente de talentos Christian Carino, con quien la intérprete de “Joanne” fue fotografiada el lunes besándose a las afueras del hotel Sunset Towers en California.

Luego de terminar una larga relación con el actor y modelo Taylor Kinney, con quien estuvo a punto de casarse, a la cantante no se le había visto en plan amoroso hasta que fue captada con el empresario, quien es el ex de Lauren Cohan, protagonista de The Walking Dead.

“Desde hace varias semanas se les ha visto juntos en varias ocasiones. Durante el fin de semana del Súper Bowl, vieron a Christian besando a la cantante del show de medio tiempo, justo antes de su gran momento”, publicó E! News.

Los rumores de un posible noviazgo comenzaron a finales de enero cuando fueron vistos muy cariñosos durante un concierto de Kings of Leon. También se mostraron amorosos durante los ensayos de Gaga para su show en el Super Bowl.

También se sentaron uno al lado del otro en el desfile de primavera de Tommy Hilfiger y Gigi Hadid 2017, que se realizó la semana pasada.