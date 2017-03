Organizadores de “Día Sin Mujeres” reciben US$246 millones de George Soros

George Soros distribuyó la donación entre 100 grupos que apoyan y organizan campañas y programas por los derechos de la mujer

El multimillonario George Soros dio US$246 millones a grupos detrás del paro del miércoles “Día sin mujer”, según un informe de un think tank conservador, citado por Fox News.

El miércoles es el “Día Internacional de la Mujer”, y las escuelas de por lo menos cuatro estados cancelaron las clases para que los maestros y miembros del personal pudieran participar en las demostraciones del “Día sin mujer”.

Mientras que los organizadores del movimiento dicen que la manifestación está pensada para destacar la desigualdad de género, los críticos dicen que tiene la intención de protestar al presidente Donald Trump. La huelga fue creada por los mismos organizadores de la histórica Marcha de la Mujer en Washington en enero, que atrajo a cientos de miles de personas en protesta por el presidente.

Un informe divulgado el miércoles afirma que Soros, cuyo patrimonio neto es de 25.200 millones de dólares y defiende las causas liberales, dio millones a grupos detrás de la manifestación.

De los 544 socios de la marcha, 100 grupos recibieron fondos de Soros que totalizaron 246 millones de dólares, según el conservador Media Research Center. Dichos grupos incluyeron Planned Parenthood, el Centro para el Progreso Americano y People for the American Way (PFAW), según el informe.

“Esas donaciones representan sólo un fragmento de la enorme influencia global de Soros”, dijo el Centro de Investigación de Medios en su sitio web. “Sus Fundaciones de Sociedad Abierta han regalado más de 13.000 millones de dólares para impulsar sus puntos de vista globalistas y antiamericanos”.