Video: Exhiben a profesor misógino en Guadalajara, exigen su renuncia

#LordPrepa10 además de sus comentarios machistas una en lenguaje altisonante, la Universidad de Guadalajara evalúa su situación

México – El profesor de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ramón Urrea Bernal, captado en video haciendo comentarios misóginos frente a sus alumnos será sometido a “procedimientos administrativos”, informó la institución.

“El profesor de la Preparatoria 10 que ante un grupo de alumnos se expresó de manera denigrante y soez hacia las mujeres será sometido a procedimientos administrativos”, dijo la UdeG.

La universidad explicó que uno de los procedimientos determinaría su situación contractual, y el otro “derivaría en la valoración del Consejo General Universitario respecto a sanciones por la presunta violación a la Ley Orgánica, al generar hostilidad a miembros de la comunidad universitaria”, indicó.

La UdeG refirió que el Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela, entregó al Rector General de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, el video tomado por los alumnos, quien expresó su sorpresa ante las “lamentables expresiones proferidas por el profesor”.

“No corresponden al lenguaje de un académico”, subrayó Bravo Padilla.

En un máximo de 48 horas, el maestro comparecerá ante la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo General Universitario, así como a los procedimientos laborales correspondientes.

Los alumnos de la preparatoria número 10 exhibieron a través de un video a Ramón Urrea Bernal, profesor del plantel, quien fue grabado mientras realizaba comentarios misóginos durante una de sus clases.

En un video grabado por un alumno de manera oculta y compartido a través de Facebook se ve al docente al frente del grupo mientras habla de las mujeres como las encargadas de cumplir con los quehaceres domésticos y a quienes se refiere como un objeto sexual .

“Miren yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero a mí me dicen eso, la agarro de las greñas, le pongo una pinche zarandeada a la hija de la chingada”, menciona el profesor generado comentarios de rechazo de los alumnos.

En redes sociales, algunos alumnos de la Universidad de Guadalajara exigieron a las autoridades de esta casa de estudios la renuncia de Ramón Urrea Bernal, pues argumentaron que promueve la violencia contra la mujer.

Hasta el momento la Universidad de Guadalajara no se ha pronunciado al respecto.

Los usarios en redes expresan también la doble moral de muchas personas.

Después de ver esto la pregunta obligada a @tonatiuhbp y @udg_oficial es: Como llego #LordPrepa10 a ser docente? 1/3pic.twitter.com/LgMbQeUJDc — Juan Camilo Reyes M. (@jcreyesmoreno) March 8, 2017

#LordPrepa10 Sea cual sea la verdad, esto solo es un reflejo del pensamiento de millones de hombres mexicanos, triste e indignante 💔 — Daniela Fernández (@unamente_mas) March 8, 2017

Veo muchas damitas ofendidas por el discurso de #LordPrepa10 y que también aman a Maluma. Doble moral, ¿dónde? — Un Perfil Bajo!! (@UnPerfilBajo) March 8, 2017

#LordPrepa10 ¿todo lo que dijo vendra en el examen? — Emanuel (@Emanuelternal) March 8, 2017