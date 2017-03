Así anunció Mark Zuckerberg que se convertirá en papá por segunda vez

El fundador de Facebook y su esposa Priscilla Chan darán la bienvenida a otra niña en la familia

Mark Zuckerberg anunció que él y su esposa, Priscilla Chan, serán padres de una niña por segunda ocasión.

“Cuando Priscilla y yo nos enteramos que estaba embarazada nuevamente, nuestro primer deseo fue que se tratara de un bebé sano. Mi siguiente deseo fue que fuera una niña. No puedo pensar en un mejor regalo que tener una hermana y me da mucha felicidad que Max y nuestra nueva bebé se tengan la una a la otra”, publicó Zuckerberg en Facebook.

Max, la primogénita de la familia Zuckerberg Chan, cumplió un año en noviembre pasado y, al anunciar su embarazo, la pareja también reveló que habían tenido problemas para concebir a su primer bebé y que Priscilla había tenido tres abortos.

En su publicación, el creador de Facebook también contó sobre su vida al crecer con sus hermanas.

“Crecí con tres hermanas que me enseñaron a aprender de mujeres inteligentes y fuertes. No solo fueron mis hermanas, sino mis mejores amigas. Ellas me enseñaron a competir y reír juntos después”.