Así habló Aracely Arámbula de la relación que vivió con Luis Miguel

Aracely Arámbula no olvida a Luis Miguel, y eso lo demuestra en la manera en que lo recuerda.

No es que lo siga amando, pero al menos reveló que sí vivió un romance especial y hermoso junto al cantante, con el que vivió cerca de 6 años y con quien procreó a sus hijos Miguel, de 10 años, y Daniel, de 8.

Pere a las diferencias que pudieron haber tenido tras su separación, la artista guarda una buena impresión del artista y de esa etapa de su vida.

“(Fueron) unos seis años preciosos y los mejores de mi vida en relación a familia, ya que fueron los nacimientos de mis hijos.”, dijo la heroína de telenovelas al programa Suelta la Sopa.

“Fue una cosa de la vida, así sucedió. Ni lo busqué, ni lo buscó. Son cuestiones de destino y cuestiones de vida porque tengo dos hijos. Nunca vas a programar ‘voy a tener a dos’. No, no pasa eso. Realmente las cosas se dan y fueron momentos muy hermosos y muy especiales”, agregó.

Aunque no dijo el nombre de Luis Miguel, la protagonista de La Patrona, Los Miserables y actualmente de La Doña, expresó que junto al padre de sus hijos vivió el amor de su vida.

“Por supuesto, ¿cómo no viví el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos? Me dicen: ‘pero es que es una verdadera historia de amor, o sea nunca me lo hubiera imaginado’. Le digo: ‘no, yo lo sé’. Si yo escribiera esta historia sería un éxito porque fue muy hermoso, fue muy único”, reconoció.

Bien podría la estrella mexicana escribir un libro relacionado con esa parte de su vida, sin embargo por ahora guardará los detalles para luego narrarlos a sus hijos.

“Tal vez escribiría un libro pero sabes que es una historia que guardo con mucho amor, con mucho corazón, que quiero contárselas a mis hijos detalle a detalle cuando ellos tengan la edad y la madurez suficiente para entender lo que es el amor”, dijo.

También se desilusiona

La actriz reconoció que no todo fue color de rosa, pues atravesó por momentos que para ella fueron difíciles.

“No te hablo de desilusionarte de la persona que amas. Te desilusionas más de la gente que está alrededor. Sí, me decepcionaron muchos amigos y mucha gente, muchos que se decían amigos. Pero no importa porque no son parte de mi vida”, explicó Arámbula como queriendo dejar atrás esa parte.

El hecho de ser artista desde antes de conocer a Luis Miguel ya la hacía una persona popular y con amigos.

“Y luego llegaron más amigos, llegaron muchos interesados también y cuando yo finalizo esa relación pues continúa la gente verdadera conmigo y los que se tenían que ir pues adiós. Es más, les agradezco. Me hicieron un favor”, dijo sin dar detalles de esas personas que se alejaron de su vida.

