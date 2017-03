Nicole Kidman revela porque aplaudió tan raro en los Premios Oscar

La actriz explica la razón del momento bizarro

Nicole Kidman protagonizó uno de los momentos que se volvieron virales durante la transmisión de los Premios Oscar 2017. Las redes saltaron cuando se le vio a la actriz aplaudiendo, que les recordó a muchos a una foca.

Tras varias semanas del incidente, la australiana al fin dio una explicación al programa radiofónico “Kyle and Jackie O Show” sobre su forma tan bizarra de aplaudir.

“Fue muy raro”, dijo Kidman que portaba un anillo de diamantes Harry Winston super valioso. “Yo me dije, ‘quiero aplaudir, no quiero no aplaudir’, ¿qué sería peor? ‘Porqué Nicole no está aplaudiendo?”

“Entonces, estoy aplaudiendo pero fue muy difícil porque tenía un anillo que no era mío y era tan bonito y tenía miedo de dañarlo”. Además agregó, “Es como si no hubiera cosas más importantes que enfocarse en el aplauso de la foca”.