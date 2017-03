Caso Joan Sebastian: José Manuel Figueroa explota contra reportera

¡Mira cual fue la pregunta que enojó al hijo del "Poeta del Pueblo"!

José Manuel Figueroa explotó contra una reportera que le preguntó si su padre, Joan Sebastian, sabía de la existencia de los testimonios de dos chicas que supuestamente eran víctimas de trata.

Hace una semana, el periodista Héctor de Mauleón publicó una columna en donde dos menores de edad reconocían que “El Poeta del Pueblo” las visitaba en los lugares donde las explotaban sexualmente.

Una reportera le preguntó sobre esto y José Manuel se puso intenso.

“Pero ¿es algo de lo que ya estaba enterado tu papá (los testimonios de las chicas)?”, preguntó ella.

“Que pregunta tan ignorante acabas de hacer, las declaraciones son del 2009, acabas de provocar que se acabe la entrevista, fue muy ignorante tu pregunta, felicidades, lo lograste, es tu espacio.

“Te hiciste famosa, felicidades, que buen trabajo haces, te puedo dar un beso, quiero que salgas a cámara, de verdad lo lograste, voy a aprender a quererte”, dijo.

El intérprete de “Expulsado del Paraíso” agregó que se encuentra muy dolido por la columna de Mauleón y por todos los comentarios que se han hecho a raíz de que ésta salió, por lo que sí piensan demandarlo.

“Todos los herederos y el albacea, Baltazar, estamos de acuerdo en que hay que tomar acciones legales.

“No he hablado con él (su abogado) porque yo estoy ocupado en esto y es que legalmente yo no puedo tocar ese tema, porque no depende de mí, depende de muchas personas”, agregó Figueroa.

José Manuel no niega que le ha afectado bastante esta nueva polémica en la que han involucrado a su ya fallecido padre.

“Por supuesto que me duele y soy ser humano y es mi padre y lo amo”, agregó.

El intérprete dio un showcase en su casa disquera para presentar algunas canciones de su nuevo disco, como “Adiós” y éxitos como “Rosas y Espinas”.