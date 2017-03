¡Dulce María está de regreso con un toque más rockero!

Miren que me entregaron hoy!!!!!! El mejor regalo y fruto de mucho trabajo y esfuerzo,entrega, dedicación y amor para ustedes!👆🏼 ❤🏹🙌🏼🙏🏼❤🎶🎶 #DM #MiDisco 😀

