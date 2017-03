Furious 8 Nuevo Y Explosivo Trailer con más escenas de acción

El Furious 8, Nuevo y Explosivo Tráiler ya está aquí. Universal Pictures ha lanzado el segundo avance de esta saga, la cual se ha convertido en una de las más famosas y fructíferas sagas del cine, donde veremos a Dominic “Toretto” traicionar a…

El Furious 8, Nuevo y Explosivo Tráiler ya está aquí. Universal Pictures ha lanzado el segundo avance de esta saga, la cual se ha convertido en una de las más famosas y fructíferas sagas del cine, donde veremos a Dominic “Toretto” traicionar a la familia.

Secuencias de acción bien elaboradas, muchas peleas, persecuciones a bordo de autos, destrucciones de autos , unas reales y otras no, así como alianzas impensables, son algunos aspectos que incluye el segundo tráiler de Furious 8, Nuevo y Explosivo Tráiler , cinta dirigida por F. Gary Gray.

Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel; Brian y Mia se han retirado, y el resto del equipo se desintegra para buscar una vida más tranquila; una misteriosa mujer (Charlize Theron), intentará seducir a Dominic para convencerlo de regresar a la vida criminal, traicionar a quienes lo rodean y enfrentarse a retos nunca antes vistos.

Desde la costa cubana pasando por las calles de Nueva York y hasta las heladas planicies del Ártico, el equipo se reunirá de nueva para detener a una anarquista, tan bella como malvada y de esta forma, evitar un desastre de proporciones épicas y de paso traer de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia: Toretto.

Así como sucedio en las primeras siete películas y como sucederá en las últimas dos, Vin Diesel encabeza el reparto de The Fate Of The Furious 8, un reparto que incluye a actrices quehan estado en la mayoría de las entregas, como Jordana Brewster y Michelle Rodríguez, así como otros histriones que se han unido, año con año, para conformar un elenco de primer orden, compuesto por: Nathalie Emmanuel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris y Dwayne Johnson, así como Jason Statham, Kurt Russell, Lucas Black, Elsa Pataky, Don Omar, entre otros.

En esta nueva película, The Fate of The Furious 8, aparece por primera vez Charlize Theron, junto con la ganadora del Oscar Helen Mirren y el actor Scott Eastwood.

Por ahora disfruta el Furious 8, Nuevo y Explosivo Trailer.