Más estudiantes son diagnosticados con gonorrea y clamidia en NYC

Entre el 2015 y el 2016, se detectaron más de 65,000 casos en menores de 19 años en la Gran Manzana

NUEVA YORK – A pesar de las campañas adelantadas por los Departamentos de Salud y Educación de la Ciudad para concientizar a los estudiantes sobre una vida sexual responsable, y mantenerlos alejados de enfermedades de transmisión sexual. Entre el 2015 y el 2016, más de 65,000 adolescentes fueron diagnosticados con gonorrea y clamidia.

Un total de 29,222 hembras y 20,680 varones, entre los 15 y los 19 años, presentaron casos de clamidia, mientras que 10,565 jovencitos y 3,265 chicas fueron diagnosticados con gonorrea, lo que representa un aumento del 10% entre el 2015 y el 2016.

La cifra resulta preocupante para madres como Sofía Cespedes, quien tiene una hija de 15 años, y a quien le alarma que muchos menores no se tomen con seriedad la sexualidad.

“Mi hija me cuenta que en la escuela hay muchos chivolos (jóvenes) que se la pasan con uno y con otro, y después vienen las consecuencias”, aseguró la peruana. “Ellos no entienden que además de embarazos y el sida se les puede pegar una venérea”.

“Estas infecciones a menudo no tienen síntomas. La preocupación por estas infecciones es que dejadas sin tratamiento pueden causar infertilidad y facilitar la transmisión o propagación del VIH”, aseguró un vocero del Departamento de Salud. “Queremos recordar a los adolescentes que en Nueva York pueden tener acceso a atención confidencial y los padres no serán notificados”.

Y, aunque las estadísticas muestran datos alarmantes, las autoridades de Salud aseguran que el aumento en los casos no significa que haya más jóvenes infectados con gonorrea y clamidia, sino que ha habido mayor conciencia entre ellos para realizarse pruebas y conocer su estatus.

Asimismo, comentaron que en el 95% de las infecciones venéreas detectadas en las escuelas donde realizaron pruebas, lograron curarlas.

“Estamos comprometidos en proporcionar a los jóvenes de la ciudad de Nueva York educación y recursos para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva”, comentó el Departamento de Salud. “Continuaremos trabajando en colaboración con el Departamento de Educación para apoyar la programación basada en evidencia para dar a los adolescentes acceso a los recursos de manera confidencial, en un ambiente amistoso”.

Entre tanto, la primera dama de ciudad de Nueva York, Chirlane McCray, destacó el trabajo que se está realizando en las escuelas para educar sobre estos temas y la prevención.

“Nuestra sociedad habla mucho de sexo, pero usualmente es información imprecisa, con vergüenza o con estigma”, destacó McCray, al tiempo que consideró que educar sobre sexualidad a los jóvenes es la mejor herramienta para que los adolescentes tengan una vida sana.

Sebastián Rodríguez, estudiante de noveno grado en una escuela de Queens, comentó que el tabú que todavía rodea la sexualidad contribuye a que los menores se expongan a enfermedades venéreas y lleven una vida sexual poco responsable.

“En la escuela a mí casi no me hablan de eso y en mi casa mis papás tampoco. Lo que he aprendido sobre ese tema es por mi propia cuenta en internet y con mis amigos, pero yo sí me cuido”, dijo el joven.

Datos

49,988 casos de clamidia detectados en la población general en el 2016.

46,930 casos de clamidia detectados en la población general en el 2015.

29,222 chicas de entre 15 y 19 años fueron detectadas con clamidia y 20,680 chicos.

10,565 varones fueron detectados con gonorrea y 3,265 hembras.

El Bronx y Brooklyn son los condados con más casos de adolescentes con estas enfermedades venéreas.

Infórmate:

Si quieres conocer la ubicación de las clínicas gratuitas para hacerte pruebas sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, visita el link: http://www1.nyc.gov/site/doh/services/sexual-health-clinics.page