Un conductor de Uber da una lección a un policía que lo amenaza

El chofer hizo que el agente de policía respetara sus derechos

Un conductor de Uber dio una lección de cómo hacer respetar sus derechos ante un policía en Carolina del Norte que le amenazó con llevarlo a la cárcel si no paraba de grabarle en un control policial. El suceso ocurrió el pasado 26 de febrero, pero el video se ha conocido ahora, reporta The Washington Post.

El agente llegó a citar una ley inexistente para que el chofer dejara de filmarlo con su teléfono.

Sin embargo, el conductor que tenía delante tomando imágenes de todo con su celular era Jesse Bright, que además de trabajar en Uber en su tiempo libre, es un abogado. El chofer decidió grabar a los policías porque desconocía el motivo por el cual le habían ordenado detenerse en la carretera y no dejó de hacerlo en ningún momento a pesar de las amenazas.

“No, voy a seguir grabando, gracias. Es mi derecho”, replicó Bright tras la solicitud del oficial del Departamento de policía de Wilmington. “Mire, usted es un policía en servicio y lo puedo grabar”, añadió el abogado, quien ejerce como conductor para pagar sus préstamos estudiantiles.

Tras explicar el agente que había sido detenido porque provenía de un “lugar conocido por las drogas”, volvió a pedirle que dejara de grabarlo y lo amenazó con llevarlo a prisión.

“Apáguela o lo llevo a la cárcel (…) Tenga cuidado porque hay una nueva ley”, se escucha decir al oficial en la grabación, que no especifica a qué norma se refiere.

“¿Cuál es la ley? Estoy sentado en mi auto y estoy grabando solo por si pasa algo. Estoy rodeado de cinco policías”, le explica Bright, quien le advierte al agente que “yo conozco la ley y más le vale conocerla porque soy abogado”.

Posteriormente, la policía procedió a registrar el vehículo, pero no encontró nada ilegal, por lo que el conductor de Uber pudo continuar su ruta.

Un policía no puede evitar ser grabado cuando está realizando sus funciones en un espacio público.

Pero hay ciertas reglas que conviene conocer: “Como principio básico, no podemos decirle a nadie que no filme”, dice Delroy Burton, presidente del sindicato de la Policía Metropolitana de Washington DC y un veterano con 21 años de servicio. “A lo que usted no tiene derecho es a interferir”, explica. “Grabe a distancia, permanezca fuera de la escena, y el oficial no tiene derecho a venir a tomar su cámara o confiscarla”.

Bright dijo que nunca tuvo ninguna duda de que el agente Becker le estaba mintiendo sobre la ley que prohíbe filmar a policías.

“Si un oficial de policía te da un mandato legal y ese comando es desobedecido, te arrestarán”, dijo Bright. “El hecho de que no fui arrestado y ni siquiera intentó arrestarme es una prueba de que estaba siendo deshonesto”.

Investigarán el suceso

Este incidente muestra algunos agentes abusan de su cargo. En Estados Unidos no hay ninguna ley que prohíba a un ciudadano grabar a los agentes en estas circunstancias.

Linda Thompson, del Departamento de Policía de Wilmington, confirmó que el agente se refirió a una ley que, efectivamente, no existe y añadió que todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar sus cámaras en circunstancias similares.

Además, anunció que se ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido.