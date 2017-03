Detienen a exgobernador de Veracruz por haber ayudado a Javier Duarte a escapar

Flavino Ríos es acusado de encubrimiento y de haber desviado fondos federales para ayudar a huir a Duarte del país

La Policía de Veracruz detuvo ayer al exgobernador interino Flavino Ríos, acusándolo de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Ríos fue arrestado al salir de su casa en el Fraccionamiento El Lago, en Xalapa.

De 66 años de edad, el 12 de octubre de 2016, Flavino Ríos sustituyó a Javier Duarte el día que éste solicitó licencia presuntamente para defenderse contra las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra.

En realidad, Duarte se fugó en un helicóptero del Gobierno estatal y Ríos encubrió la huida.

Ríos Alvarado también es investigado por haberle facilitado recursos del Gobierno estatal a el entonces Gobernador con licencia.

“Voy a demostrar que soy inocente, que no tengo responsabilidad de nada, tan es así que andaba yo solo, ando solo”, expresó.

Ríos confió en la aplicación de la justicia, y sostuvo que en su detención fueron respetadas todas sus garantías.

“Estoy tranquilo, como siempre he actuado, no he cometido ningún acto ilegal”, agregó.

El exfuncionario dijo desconocer el paradero de Duarte y declinó opinar sobre si es injusto que él haya sido detenido mientras su antecesor sigue prófugo.

“Ahí sí no sé nada, cada quien asume la responsabilidad de sus actos. Yo no tengo ninguna culpa de nada, así que no tengo ningún problema”, comentó.

“Si alguien de mis hermanos comete un delito, son mis hermanos, los quiero mucho y los tendré que ayudar, pero en este caso yo no he cometido ningún delito y estoy tan tranquilo que aquí estoy”, sentenció Ríos, durante su declaración ante las autoridades.