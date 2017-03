Angélica Celaya será Jenni Rivera en la serie de Telemundo

"Yo se las presenté a los niños y cuando vimos fotos de Angélica obvio no se parece, pero cuando vimos la transformación eso nos ganó", Rosie Rivera

En la tarde del lunes 13 de marzo, Telemundo presentó al elenco de ‘Jenni Rivera, Mariposa de Barrio’, la serie basada en la vida de la Diva de la Banda contada por su familia, los Rivera. Y allí sorprendieron con la noticia de que es Angélica Celaya la elegida.

Presentados por María Celeste Arrarás y acompañados por el presidente de Telemundo, Luis Silberwasser y la vicepresidente de producción de Telemundo Studios, Carmen Cecilia Urbaneja. Rosie, doña Rosa y don Pedro Rivera le dieron la bienvenida a los actores que representarán a su familia.

Gabriel Porras será Don Pedro Rivera, doña Rosa será Rosalinda Rodríguez, y de Jenni serán tres actrices: Regina Orquín (de pequeña), Samadhi Zendejas (de adolescente), y Angélica Celaya (su etapa adulta hasta la muerte).

Para sorpresa de muchos, Rosie confesó que tanto ella como Chiquis habían participado del casting para hacer de Jenni. “Pero esto no se trataba de nosotros, sino de ser el mejor reflejo de mi hermana y después que, en familia vimos a Angélica caracterizada supimos que el espíritu de Jenni estaba en ella”, explicó Rosie.

También agregó que Telemundo les permitió decidir en todo: “Les damos las gracias porque no somos una familia fácil. Jenni no es solo la artista, es nuestra hermana, nuestra hija, nuestra madre. Este era su sueño, ella quería hacer una novela de su vida y para nosotros es importante cuidar. No porque queramos ocultar algo, lo contaremos todo, lo bueno, lo malo, los secretos más íntimos, solamente que queremos honrarla”, dijo Rosie.

Por su parte Doña Rosa aseguró que para ella es difícil revivir cada instante, pero sabe que es necesario. Esto lo dijo en referencia a la actriz que interpreta a Jenni de pequeña que cuando fue presentada se puso a llorar de la emoción.

Don Pedro confirmó que aún tiene como 10 temas inéditos grabados por Jenni, que en un momento su hija quiso hacer baladas que nunca salieron y que están a disposición de Telemundo si las quisieran usar.

La pregunta del millón es cómo hará Angélica Celaya para parecerse a Jenni Rivera siendo tan distinta físicamente:

“Yo se las presenté a los niños y cuando vimos fotos de Angélica obvio no se parece, pero cuando vimos la transformación eso nos ganó, habla como ella, mira como ella. Van a ver que es espectacular el cambio, yo se que Jenni está encantada, porque al conocer a Angélica ella tiene algo dentro igual, ella tienen mucha fuerza y supo cómo capturar su esencia”, explicó Rosie.