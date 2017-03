Kate del Castillo: “Nunca quise casarme con Aarón Díaz” (Video)

La mexicana abrió su corazón en el programa ‘Historias Engarzadas’

Tras el pleito legal por el que atraviesa luego de que se reuniera con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la actriz, Kate del Castillo, rindió algunas declaraciones al programa ‘Historias Engarzadas’, en donde abrió su corazón y reveló algunos detalles del matrimonio que sostuvo con el también actor, Aarón Díaz.

“La verdad y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”.

Dicha declaración, resultó increíble para su mamá, quien al enterarse comentó:

“Si lo hizo por darnos gusto a nosotros, pues que tonta. Un paso tan serio, darlo así… ¡Ay hija, cómo pudiste hacer eso por nosotros!”.

La actriz de ‘La Ingobernable’ también señaló que tuvo miedo de que le pasara lo mismo que ocurrió en su primer matrimonio con el futbolista Luis García, “un hombre que amé y que marcó mi vida (…) en una ocasión, él sacó lo peor de mí y me lo agarré a zapatazos”.

POR: Brenda Hernández

