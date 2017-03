¡Cuidado! Palear la nieve puede ser peligroso

Consejos para evitar lesiones o accidentes durante las labores de remoción de nieve, para estar seguro al conducir, prevenir incendios por el uso de calefacción y ser víctima de la hipotermia

Remover la nieve de las aceras es un trabajo fuerte y pesado que puede resultar peligroso para los que no se encuentran en buenas condiciones físicas, los ancianos o los que sufren de alguna enfermedad crónica. Siga estos consejos de seguridad para evitar lesiones o accidentes:

• Caliente los músculos: Palear puede ser una actividad vigorosa. Antes de empezar, dedique 10 minutos a un ejercicio ligero.

• Doble las piernas: Use una pala no pesada, preferiblemente de plástico o aluminio y que esté acorde con su estatura. Levante la carga con las piernas dobladas y separadas.

• Tómelo con calma: Palear puede aumentar la rapidez de su corazón y la presión de la sangre dramáticamente, entonces debe hacerlo despacio y con calma.

• Utilice ropa adecuada: Póngase abrigos de cuello de tortuga, gorro, bufanda, guantes, protección para la cara, medias de lana y botas a prueba de agua.

Consejos por si tiene que conducir:

Sólo si debe conducir, monitoree los reportes del clima y las condiciones de las vías antes de salir a la carretera. En lo posible use buses y trenes del metro.

• Use autopistas y vías principales que usualmente son las que limpian primero.

• Conduzca despacio. Siga los límites de velocidad según las condiciones.

• Si el vehículo resbala, oriente el timón en la dirección deseada y endurézcalo cuando vaya en el sentido correcto.

• Lleva un kit de artículos básicos como ropa de abrigo, mantas, agua, comida y una linterna, así como el celular y el cargador del auto.

Consejos para usar calefacción en el hogar:

• Utilice sólo equipo de calefacción portátil aprobado para uso en interiores.

• No utilice su estufa u horno para calentar una habitación.

• Mantenga los materiales combustibles, como muebles, cortinas y alfombras, a por lo menos tres pies de distancia de la fuente de calor.

• Nunca coloque ropa sobre un calentador portátil para que se seque.

• Vigile siempre los aparatos calentadores.

• No deje jamás a un niño solo en una habitación con un calentador portátil en funcionamiento.

• Apáguelo si no puede supervisarlo de cerca.

• No sobrecargue los circuitos eléctricos.

Concejos para evitar la hipotermia:

Recuerde también que las bajas temperaturas puede causar hipotermia (pérdida de la temperatura corporal) y quemaduras en la piel. Esto puede ser mortal, especialmente entre las personas ancianas y niños muy pequeños. Las mascotas también pueden ser afectadas. Para protegerse, la Cruz Roja Americana en Nueva York recomienda:

• Vestirse con varias capas de ropa, que protejan adecuadamente al cuerpo de las adversas condiciones climáticas, antes de salir al exterior.

• Debe usar suéter, abrigos gruesos, ropa interior de invierno, medias de algodón (si es posible dos pares), guantes, bufandas y lo más importante un gorro o sombrero, porque el 30% del calor corporal se pierde por la cabeza.

• Si la ropa se moja debe cambiarla de inmediato por prendas de vestir secas.

• Se deben consumir bebidas y líquidos calientes como sidras, sopas y caldos, que llenen al cuerpo de nutrientes y energía y lo mantengan caliente.

• Se sugiere suspender la absorción de bebidas alcohólicas y con cafeína, por cuanto las mismas hacen al cuerpo más susceptible al frío e hipotermia y pueden producir deshidratación.

• Si usted presenta confusión, mareos, cansancio y temblores severos, podría estar sufriendo síntomas de hipotermia.

• Otras señales son entumecimientos de la cara, manos, pies y dificultad para respirar.

• Si su piel se torna de un color amarillento, blanco o gris, pude que esté sufriendo de quemaduras por el frío. Si este es el caso, debe buscar ayuda de un médico, de inmediato.