Los 4 políticos clave de EEUU en la relación Trump-Putin 

La posible conexión entre el presidente Donald Trump y el gobierno de Vladimir Putin tiene varias aristas por explorar, pero hasta ahora son cuatro los personajes clave que han estado o están en el equipo de la administración federal de EEUU.

Donald Trump.- Hasta ahora el presidente no ha sido señalado directamente por algún encuentro con funcionarios o emisarios del gobierno de Putin. Se sabe sólo de la plática oficial que el mandatario tuvo con el presidente ruso como motivo de su asunción al gobierno.

El republicano ha defendido y alabado públicamente a Putin, incluso ha cuestionado la labor de las agencias de inteligencia estadounidenses, y aquel informe donde se habla de la conexión entre ambos mandatarios, realizado por un espía inglés, fue descalificado, aunque las investigaciones en el FBI continúan. También está pendiente que dé a conocer sus informes de impuestos, a fin de deslindar cualquier posible conexión empresarial y financiera con el gobierno ruso.

Sin embargo, hay cuatro personajes clave de la administración de Trump que tuvieron conexiones directas con la administración rusa, previas a las elecciones del 8 de noviembre, lo que mantiene la sospecha abierta de la injerencia del Kremlin en el proceso electoral estadounidense. Esos personajes son:

Jeff Sessions.- El Procurador General de los EEUU se reunió en dos ocasiones con el embajador ruso en Washington Sergey Kislyak, en julio y septiembre de 2016, reveló una investigación de The Washington Post, pero luego el propio fiscal confirmó esa información, aunque argumentó que no mintió al respecto ante el Senado, cuando compareció para la confirmación de su cargo, pero no dio detalles de esas reuniones. “No recuerdo detalles”, dijo en conferencia de prensa, donde se hizo a un lado para liderar o formar parte de cualquier indagatoria del caso Trump-Putin. Aquellas reuniones toman relevancia, pues aunque era senador, Sessions también era asesor de campaña del ahora presidente Trump.

Michael Flynn.- El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca tuvo que renunciar a su posición tras relevarse los encuentros que sostuvo con el presidente Putin y con el embajador Kislyak. El Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes indicaque Flynn debe ser investigado y cuestionado seriamente sobre sus acciones, para determinar su impacto, y se asegura que él estaría dispuesto a hacerlo. El presidente Trump lo ha defendido en todo momento, acusando que fue víctima de una campaña mediática, de “noticias falsas”.

Rex Tillerson.- El Secretario de Estado tiene una clara relación con Rusia, donde ha hecho negocios y donde incluso recibió una medalla en 2012 por su labor en el ámbito energético. A pesar de esas conexiones, el ahora responsable de la diplomacia estadounidense fue confirmado en el Senado. La dependencia a su cargo opera con discreción actualmente, debido a la renuncia de altos funcionarios, expertos y personajes clave en las relaciones de EEUU con otros países.

Jared Kushner.- El yerno de presidente ha sido cuestionado por su participación en la política como asesor senior en la Casa Blanca. Él ha sido clave en la relación entre el gobierno mexicano y la administración Trump, pues pactó el viaje del republicano a México cuando aún era candidato. Tras las revelaciones sobre el fiscal Sessions, The New York Times indicó que el esposo de Ivanka Trump también se reunió con el embajador Kislyak durante la campaña.

