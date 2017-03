BuenosDíasNYC: La belleza en el Subway

El Subway ofrece un importante servicio todos los días, pero este sistema del MTA no sólo son trenes, pasillos y escaleras, pues muchos de sus estaciones tienen detalles que vale la pena detenerse a disfrutar en medio del diario trajín.

Por ejemplo, en las líneas A, C, E y L te puedes encontrar fascinantes esculturas de Tom Otternes, desde elefantes con sombrero hasta una parvada de palomas que de lejos parecen muy reales.

En pasillos hacia la línea Q en Manhattan, en la Calle 86, puedes admirar los murales de Chuck Close, y donde convergen las líneas B y C descubrirás una primera “entrada” al Museo de Historia Natural con el mural colectivo llamado “For want to a nail”.

En Brooklyn, para las líneas J, M y Z, la pintora Anette Davidek dejó su talento plasmado en varias piezas.

Observa aquí más detalles del sistema de transporte más importante en Nueva York, ya verás que la próxima vez que te subas al metro pondrás más atención.

La temperatura hoy

Después de la nevada, tendremos un día nublado y frío con máximas de 29° F y mínimas de 22° F.



Servicio de trenes

Dale una mirada al reporte de la MTA, pues en algunas estaciones podría haber retrasos y fallas tras la nevada.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

En portada

Después de la tormenta llega la calma…Y aunque Stella no trajo tanta nieve como se esperaba, los neoyorquinos sí tuvieron que lidiar con fuertes vientos y calles resbalosas. Y para este miércoles se espera que recobremos la normalidad en la Gran Manzana y que los estudiantes vuelvan a clases.

En noticias nacionales, congresistas, activistas y profesionales médicos protestan en Washington por el plan de Salud republicano que dejaría a millones sin cobertura médica. Les tenemos los detalles.​

Y ojo que a partir de julio los tres burós de crédito —Equifax, TransUnion y Experian– modificarán algunos de los criterios para medir el riesgo crediticio individual de tal manera que muchas personas noten una mejora automática en su puntuación. Los detalles en nuestra sección Tu Bolsillo

En los deportes, les contaremos cómo trabajan las ligas del béisbol locales y les diremos qué es Baseball Fever y cuando se va a realizar en El Bronx.

En espectáculos, les informamos sobre la situación de salud del cantante mexicano José José, quien se encuentra hospitalizado

Y en comida, les damos los tips necesarios para aprender a comprar pescados y mariscos frescos.

Loading the player...

Tuit del Día

Oportunidades de trabajo en el Departamento de Diseño y Construcción de la Ciudad de Nueva York.

Evite envenenamiento por monóxido de carbono limpiando la nieve del tubo de escape de su auto antes de encenderlo. @FDNY #FDNYSmart — Ciudad de Nueva York (@nycgob) March 14, 2017

Foto del Día

Storm Stella hit New York City today but New Yorkers enjoy the day somehow. Photo @marielalombard @eldiariony #stormstella #stormstella2017 #photooftheday #nyc #nuevayork A post shared by El Diario Nueva York (@eldiariony) on Mar 14, 2017 at 1:54pm PDT

Compartir trae alegría…

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo. Para estar informado síguenos en Twitter e Instagram.