¿Cuántos ingresos se necesitan para patrocinar a la emigración de un padre a EEUU?

Soy ciudadano americano y deseo pedir a mis padres que siempre han vivido en México. Estoy casado y tenemos dos hijos. Trabajo para un supermercado en Colorado y gano $47.800 anuales. Nunca he ayudado a otras personas a emigrar a los Estados Unidos. ¿Tengo ingresos suficientes para patrocinar a mis padres? Ernesto C.

Ernesto, tu actual salario es suficiente para patrocinar a tus padres.

Cuando estés listo para realizar el trámite, tendrás que presentar una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, comúnmente llamada Carta de Sostenimiento (Affidavit of Support, en inglés), en el que detallas tu información y de la persona que estás pidiendo. Junto con esa carta tendrás que presentar evidencia que eres ciudadano estadounidense y tu más reciente declaración de impuestos que demuestre que ganas más de $41.200.

El Gobierno federal anualmente publica una guía de ingresos, basándose en el índice de pobreza, para determinar el mínimo que debe ganar un patrocinador.

Como estas casado y tienes dos hijos, y quieres traer a tus dos padres, serías financieramente responsable por un total de seis personas, incluyéndote a tí. Según esa guía se extrae que actualmente debes tener un salario mayor de $41.200 para poder patrocinar a tus padres.

La guía de ingresos varía dependiendo del tamaño de la familia del patrocinador, si esa persona está en el ejército, o vive en Alaska y Hawái.

Carta de Sostenimiento

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA, siglas en inglés) establece que la mayoría de las personas que emigran a este país por medio de una petición familiar, y en algunos casos por empleo, deben tener un “patrocinador financiero” – una persona que sea económicamente responsable por esa persona.

Con la Carta de Sostenimiento, el patrocinador de un inmigrante jura que le dará el apoyo económico adecuado para su sustento y se compromete a evitar que el inmigrante se convierta en una carga pública después de ingresar a los Estados Unidos.

Ese compromiso se establece por medio del Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico Bajo la Sección 213A del INA. Este documento es un contrato legal entre la persona que patrocina a un inmigrante y el Gobierno de los Estados Unidos.

El Gobierno federal no aprobará ciertos casos si no se presenta una Carta de Sostenimiento. Este es un requisito que no puede evadirse.

Guías de Pobreza del 2017

El patrocinador debe tener cierto ingreso anual o un mínimo de bienes superiores al nivel de pobreza de los Estados Unidos para demostrar que puede mantener su hogar.

El Formulario I-864P, Guías de Pobreza, detalla los ingresos requeridos para un patrocinador.

Por ejemplo, en el 2017, el ingreso anual que el Gobierno federal requiere para un patrocinador que no esté en el ejército, que resida en uno de los estados o territorios de los Estados Unidos, excepto Alaska y Hawái, y que tenga un núcleo familiar de cuatro personas, incluyendo al inmigrante que está patrocinando, es de $30.750.

Copatrocinador

Si el patrocinador no tiene los suficientes ingresos o bienes para patrocinar el inmigrante, el patrocinador puede buscar a un copatrocinador que los ayude.

Al igual que el patrocinador, el copatrocinador debe ser un ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos y tener el ingreso anual o bienes requeridos por la ley de inmigración.

Consulten con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

