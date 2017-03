Disney se niega a cortar escena de “Beauty and the Beast” en Malasia

El director Bill Condon la definió como "un momento bonito, exclusivamente gay"

En una de las escenas finales de “Beauty and the Beast” (“La Bella y la Bestia”), el personaje de LeFou -el escudero del maligno Gastón que va mostrando su atracción hacia su amo a lo largo del film- baila con otro hombre con el que parece conectar, en una escena que el director Bill Condon definió como “un momento bonito, exclusivamente gay”.

En Malasia, un país de mayoría musulmana, las películas pasan por un Comité del Censura del Cine antes de llegar a los cines. Y este comité pidió a Disney que cortara esa escena.

“El film no ha sido ni va a ser cortado para Malasia”, dijo Disney en un comunicado el pasado martes, según informó The New York Times.

La posición de Disney, que siempre ha tenido mucho cuidado de producir contenidos para todos públicos, edades y países, en principio impedirá que la película se proyecte en los cines del país asiático.

“Está en nuestra directrices que no permitimos películas con actividad L.G.B.T en Malasia”, dijo el presidente del comité de censura, Abdul Halim Abdul Hamid. “Ellos [Disney] son los que no estás permitiendo que se vea el film. Nosotros lo aprobamos con una pequeña edición”.

Malasia tiene unos 30 millones de habitantes y supone una pequeña audiencia para Disney. Aún así, la empresa podría perder unos pocos millones de dólares. El año pasado “The Jungle Book” (“El Libro de la Selva”), otro film de Disney, recaudó $5.7 en ese país de los $967 millones en todo el mundo.

Es decir, el 0.58% de su recaudación provino de Malasia.

“Beauty and the Beast”, protagonizada por Emma Watson (Belle), Dan Stevens (Beast), Luke Evans (Gastón), Josh Gad (LeFou) y Kevin Kline (Maurice, el padre de Belle), se estrena este viernes 17 de marzo.