Sus deudas pueden ser más caras desde hoy mismo

Se espera que la Reserva Federal suba las tasas por tercera vez desde el fin de la crisis

En las últimas semanas apenas hay dudas de lo que va a decidir hoy la Reserva Federal. Y, si debe dinero, le afectará.

El organismo encargado de la política monetaria ha telegrafiado constantemente en los últimos meses que su intención es subir las tasas de interés. La dinámica del crecimiento económico así como la recuperación del empleo y el alza de la inflación aseguran que esto ocurrirá.

Por ello, se espera que pasadas las 2.00 de la tarde de hoy el comité abierto de la Fed, presidido por Janet Yellen suba las tasas a un rango del 0.75% al 1%. Siguen siendo bajas pero esta será la tercera subida desde que se acabó la crisis.

Y con ello un poco de dolor de cabeza para quienes tengan deudas a tasas variables.

Lo que hace la Fed afecta a las tasas de interés a corto y medio plazo, no directamente a la deuda hipotecaria que suele ser a tasa fija y en cualquier caso depende de la evolución del bono a 10 años. Las hipotecas también se ha encarecido con respecto a las hechas antes de las elecciones pero si están a tasa fija no varían con los movimientos de la Fed a no ser que tenga un interés variable, en ese caso, la minoría que ha optado por este préstamo debe prepararse para pagar más.

Y tras la decisión de la Fed deben esperar una subida del coste de su deuda quienes tengan un balance en la tarjeta de crédito. Lo mejor es devolver el dinero cuanto antes y pensárselo dos veces antes de utilizar el dinero de plástico a no ser que se pueda pagar a tiempo mensualmente y con comodidad.

También es mala noticia para quien se haya endeudado con una línea de crédito abierta contra el valor de su casa, Heloc. Estos préstamos son mucho más baratos que los de las tarjetas de crédito y de hecho se usan para consolidar la deuda de estas por tener tasas más bajas y además poder deducir los intereses en la declaración de impuestos. Con todo, si la Fed sube tasas, el costo de la deuda será mayor.

Quienes estén devolviendo un crédito por la compra de un carro, deben también pensar en preparar algo más dinero para devolver a la institución que le haya hecho el préstamo. Los auto loans se mueven en la misma dirección que las tasas de la Fed. Es decir, hacia arriba.