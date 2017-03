Urgen a neoyorquinos realizarse una colonoscopía

El sistema de hospitales públicos de Nueva York lanza campaña para promover este examen preventivo entre las personas de 50 a 75 años

La corporación que agrupa a los hospitales públicos de la ciudad de Nueva York, conocida como ‘NYC Health + Hospitals’, lanzó recientemente un nueva campaña educativa, con el fin de recordarle a los neoyorquinos la importancia de realizarse una colonoscopía anual.

Con motivo de celebrarse en marzo el Mes de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal, el NYC Health + Hospitals quiere recordarle a los residentes de la Gran Manzana que tienen entre 50 y 75 años –las edades de mayor riesgo– que realizarse la colonoscopía es la manera más efectiva de prevenir y diagnosticar a tiempo el cáncer de colon.

Para captar la atención y aumentar la concientización sobre la importancia de este examen en este grupo de edad en riesgo, el sistema de salud y hospitales públicos está usando imágenes que crean nostalgia, como patines de cuatro ruedas, el juego de computadora Pac-Man y discos de vinilo de 45. Los mensajes aparecerán en diferentes plataformas de las redes sociales con el mensaje en inglés: “Remember Roller skates? Then it’s time to get a colonoscopy” (‘¿Recuerdas los patines de rueda? Entonces es el momento de hacerte una colonoscopía)’.

“El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en la ciudad de Nueva York, matando a aproximadamente 1,400 neoyorquinos cada año, sin embargo, el 90% de los cánceres colorrectales son curables cuando son detectados temprano”, dijo el doctor John Trillo, gastroenterólogo del NYC Health + Hospitals.

“En un esfuerzo por hacer de la detección del cáncer de colon una parte rutinaria de la atención médica preventiva, el NYC Health + Hospitals ofrece colonoscopías asequibles y otras pruebas de detección a todos los neoyorquinos”, agregó el especialista.

Aparte de realizarse una colonoscopía si se tiene entre 50 a 75 años, el doctor Trillo también aconsejó dejar de fumar, comer alimentos saludables como frutas, verduras, granos enteros y carnes magras. También es importante mantenerse activo y realizar ejercicios por lo menos 30 minutos al menos cinco días a la semana para perder peso.

Además de tener una efectividad del 95% para detectar el cáncer de colon temprano, este procedimiento también ayuda a prevenir la enfermedad al permitir localizar y remover los pólipos (crecimientos pequeños) que pueden convertirse en cáncer con el tiempo si no son extirpados.

Para obtener más información sobre las colonoscopias y otras pruebas de detección de cáncer de colon o para encontrar un hospital del NYC Health + Hospitals cerca de usted, visite: nychealthandhospitals.org.