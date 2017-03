Buscan a hispano que abandonó a su hermano tras chocar en Queens

Ángel Camacho falleció luego que su hermano Aidan supuestamente chocara el auto que conducía en la avenida Atlantic

Una madre hispana de Queens está desconsolada luego de perder a uno de sus hijos y de que el otro sea buscado por el Departamento de Policía (NYPD), en relación a la muerte de su hermano. La vida de Fernanda Alméstica se volvió una pesadilla cuando se enteró del accidente de tránsito en que ambos estuvieron involucrados.

La madrugada del pasado domingo Aidan Camacho de 19 años iba conduciendo un vehículo Acura (2008) por la avenida Atlantic cuando se estrelló contra otro automóvil y contra un árbol. Ahora, la Policía busca al joven como sospechoso de haber abandonado a su hermano Ángel de 22 años, quien iba a su lado y quien murió luego de las múltiples lesiones que sufrió en el accidente.

El 12 de marzo, la Policía respondió a un llamado de emergencia producto del choque del carro en las cercanías de la avenida Atlantic y la calle 85. En el lugar, atrapado entre los restos, estaba Ángel gravemente herido e inconsciente, por lo que fue inmediatamente trasladado al Hospital Jamaica donde finalmente falleció.

En la escena del accidente, sin embargo, no estaba su hermano. Según los primeros antecedentes, Aidan le pidió ayuda a un conductor que pasaba por el lugar y logró llegar al Centro Médico Interfaith donde recibió atención médica. Sin embargo, cuando los policías llegaron al hospital, el joven había abandonado el recinto.

La madre del sospechoso no cree que Aidan haya abandonado a su hermano intencionalmente y está segura de que él no iba al volante del automóvil cuando todo ocurrió. “Estamos sufriendo, perdimos a un hijo, y tenemos otro que es buscado por algo que no hizo”, dijo Alméstica al Daily News.

“Tenemos un video que muestra que él no iba conduciendo el carro”, insistió.

Mientras tanto, la Policía sigue buscando al sospechoso descrito como hispano de cabello negro y ojos café. Además el NYPD reveló una fotografía para identificar al sujeto.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.