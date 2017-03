Planes de finde: despierta tus sentidos en el festival de Café y Té de Nueva York

El sábado y domingo se destapan en Brooklyn todos los secretos y curiosidades de las bebidas favoritas de los neoyorquinos

De un festival a otro que también despierta tus sentidos y tu consciencia, pero a base de cafeína. Este fin de semana se celebra en Greenpoint (Brooklyn) la décimo segunda edición del Coffee and Tea Festival en la que más de 75 expositores y mil y una muestras para degustar harán las delicias de los expertos y amantes de estas bebidas despertadoras.

Desde que el hombre empezó a recolectar granos de café hasta la colonización del “nitro cold brew” y el té matcha desde las cafeterías de Williamsburg al mundo, en los seminarios a los que puedes asistir en el festival de este año podrás aprender todo esto y mucho más.

¿En qué consiste el proceso de quitarle la cafeína al café?, ¿qué hace al matcha tan sano y cuáles son los milagros que puede hacer por nosotros?, ¿cómo hacerse un experto en destilar café con cafeteras Chemex?, dominar el arte de mezclar café y té con licores para elaborar deliciosos cocteles que dejarán a tus amigos de piedra o averiguar cuáles son las próximas tendencias en el mundo del desayuno, como el café enriquecido con, atención, ¡hongos!, o tomar su café en una taza comestible.

Y como no puede haber café y té sin dulces, en esta fiesta de la cafeína no faltarán los mejores chocolates, galletas y delicatessen elaboradas artesanalmente en Nueva York: Anita´s Biscotti, Michel et Agustin Cookies, Finally Ginger o Sweet Sam´s son algunos de los responsables que harán que vuelvas a casa con buen sabor de boca.

¿Otro motivo más para asistir a este evento? La organización del festival quiere contribuir al desarrollo de las comunidades latinoamericanas donde se obtiene la mayoría de café que consumimos colaborando con la asociación “A Cup for Education”.

Para poner tu granito de arena este fin de semana puedes donar tus teléfonos celulares, tabletas y ordenadores que no uses y darles una segunda vida en una de las escuelas rurales en las que esta asociación construye laboratorios de informática, clases más modernas, librerías, parques de juegos y mucho más. Si te interesa su causa visita: www.cupforeducation.org

En detalle

¿Qué? Festival de café y té de Nueva York

¿Dónde? Brooklyn Expo Center (72 Noble St, BK)

¿Cuándo? Sábado 18 y domingo 19, de 12 a 5 pm

Entradas: www.coffeeandteafestival.com