Clásico Mundial 2017: Sigue en vivo EEUU vs. Puerto Rico, horarios y canales de transmisión

La selección de la Isla practicó ayer buscando mantener su nivel de cara a su partido de hoy ante uno de los favoritos

Otro de ‘los grandes’ se cruza en el camino de Puerto Rico. Pero Edwin Rodríguez sigue con su filosofía de un partido a la vez y un pitcheo a la vez. No hay razón para cambiar.

En su ruta hacia a Los Ángeles y a la ronda semifinal, Puerto Rico sale hoy a otra dura prueba, esta vez, contra el seleccionado de Estados Unidos, repleto de pitcheo y de talento de las Grandes Ligas, jugando ante su fanaticada.

Además, podrían tener una motivación adicional: Puerto Rico los eliminó de las semifinales en la pasada edición al derrotarles 4-3, aunque Estados Unidos ganó un partido previo de la misma ronda por 7-1.

“Toda esta serie es bien difícil. Así que mañana (hoy) venimos a jugar duro independientemente de lo que pasó en el 2013. Son equipos diferentes, ediciones diferentes, y estrategias diferentes. Nos tiraremos al terreno con la misma intensidad que lo hicimos contra República Dominicana”, dijo el dirigente de la escuadra boricua, cuyo conjunto marcha con 4-0.

Rodríguez tendrá en la lomita al mismo abridor del primer juego en Guadalajara, el derecho de los Mets de Nueva York, Seth Lugo.

Aquella noche, Lugo terminó anotándose una blanqueada que luego se convirtió en nocaut de 11-0 sobre Venezuela, tirando 5.1 entradas de solo un hit y ponchó a tres. Giovanni Soto le relevó y Joe Jiménez cerró el partido.

Lugo, nacido en Estados Unidos, dijo que lanzar contra ese equipo no significará nada especial para él, porque su plan de pitcheo no cambiará independientemente su rival de turno. Además, desde el punto de vista beisbolístico, siempre se ha identificado más como puertorriqueño. “En términos de béisbol, mis jugadores favoritos fueron puertorriqueños, como Pudge Rodríguez, y crecí sintiéndome puertorriqueño. Así que me siento muy orgulloso de representar a Puerto Rico. Lanzar contra EE.UU. o Venezuela… no importa contra quién sea. Estoy ahí para mi equipo y para derrotar al otro”, dijo ayer Lugo.

Estados Unidos responderá con otro hijo de boricuas nacido en Estados Unidos: Marcus Stroman, de Toronto.

Stroman indicó en un momento que le hubiese encantado representar a la patria de su madre, pero luego decidió lanzar por Estados Unidos, su patria. El derecho tuvo una muy buena salida ante República Dominicana durante la primera ronda. No tuvo decisión.

“En cuanto al número de lanzamientos, estoy listo. Me estuve preparando en la pretemporada. Así que estoy listo para salir y llegar a cual sea mi límite de lanzamientos. Creo que son 80”, dijo Stroman.

“Son alineaciones increíbles a las que me estoy enfrentando. Primero Dominicana y ahora Puerto Rico. Son All-Stars del uno al nueve y definitivamente tienes que estar en tu mejor forma para eliminar a esos tipos. Va a ser una gran experiencia”.

Yadier Molina, por su parte, dijo que ya en esta etapa cada juego, de ahora en adelante será más fuerte, y ofreció su visión sobre el equipo estadounidense. “Son un equipo grandísimo y tienen a uno de los mejores dirigentes de las Mayores (Jim Leyland) aunque esté retirado y hay mucho respeto hacia ellos. Pero tenemos que concentrarnos en nosotros y en las cosas que sabemos hacer, y salir agresivos y divertirnos”, dijo Molina.

Mientras, Rodríguez indicó que José de León, recién integrado a la novena, está programado para lanzar mañana en el encuentro ante Venezuela. Sin embargo, lo hará como relevista de Jorge López.

