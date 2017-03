DT de Argentina revela a su primer convocado para Rusia 2018 ¡Y no es Messi!

Edgardo Bauza se muestra optimista para el próximo Mundial de fútbol

Más allá que Lionel Messi sea un “número puesto“, Edgardo Bauza, optimista por naturaleza, piensa en Rusia 2018 y va soltando algunos nombres. Un punteo que cobra valor al venir del entrenador de la selección argentina: sus palabras suenan a sentencias. En una entrevista con LA NACION, el DT avisó que Paulo Dybala ya tiene su plaza en el Mundial, aunque espera que “se sienta más importante” en función del equipo. Además, no sólo dijo que ve a la Argentina en la próxima cita mundialista, sino que destacó que el objetivo es salir campeón y que se imagina el rival en la final, el 15 de julio de 2018, en Moscú.

“Voy a llevar al Mundial a Dybala, pero veo que él no se siente importante”

-¿Quién sería el mejor si Messi no fuera argentino?

-. No hay uno que marque mucha diferencia., pero Dybala dentro de 2 o 3 años va a ser un jugador tremendo.

-¿Todavía le faltan dos o tres años?

-Yo lo voy a llevar al Mundial, pero veo que él no se siente importante… Tímido, ahí. Tiene 24 años ya, no tiene 18 o 19. Yo le doy manija todo el tiempo, porque para mí es un jugador impresionante.

-El tema es que sus compañeros también lo hagan sentir importante.

-Bueno, claro. cuando empiece a hacer goles. ya está, olvidate. La facilidad que tiene para jugar en los últimos 30 metros, que son los más difíciles para jugar al fútbol., la facilidad que tiene para encontrar el arco desde cualquier perfil… Y tácticamente está jugando en un fútbol que lo va a ayudar mucho; este técnico [Massimiliano Allegri, de Juventus] lo hace regresar mucho y queda lejos de Higuaín, pero cuando juega más suelto, cerquita del área, arma unos quilombos impresionantes. Y otro jugador que va a ser tremendo es Alario, va a ser un 9 bárbaro, hacía muchísimo tiempo que no veía a un delantero que ataque la pelota como él. Le hace falta irse a Europa, jugar un par de años allá y sumar seis o siete kilos.

-15 de julio de 2018, Moscú, estadio Luzhniki, final de la Copa del Mundo. ¿Qué vamos a ver ahí?

-No veo esta profesión si no puedo salir campeón: obviamente ese día va a estar jugando Argentina. Me imagino contra un equipo europeo, puede ser Alemania, y me imagino a Messi levantando la copa.