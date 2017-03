Kate del Castillo: “Entre los abogados del Chapo Guzmán y los míos hay contacto”

"Me da mucho coraje que en mi país haya tanta impunidad, estamos hartos”, dijo la actriz mexicana

“Cerraron un caso pero tengo otros abiertos. No me quiero arriesgar a volver a mí país porque mi caso no está cerrado”, aseguró Kate del Castillo sobre su situación judicial en México. “No lo puedo creer todavía, nunca entendí la caza de brujas”.

La actriz mexicana dio estas declaraciones en una entrevista al presentador de Noticias Telemundo, José Díaz-Balart, en la que tocó temas como la reciente fuga del hijo del narcotraficante mexicano el “Azul”, su polémica relación con Joaquín el “Chapo” Guzmán, su situación judicial en México y su rol en la nueva producción de Netflix, “Ingobernable”.

A continuación transcribimos fragmentos de la conversación entre Kate Del Castillo y José Díaz-Balart:

Sobre la fuga del hijo del “Azul”:

“¿Se escapó el hijo de El Azul? ¿Les dejó el túnel o qué? Es que es de risa. Me da mucho coraje que en mi país haya tanta impunidad, estamos hartos”.

Sobre Joaquín el “Chapo” Guzmán:

“Entre sus abogados y los míos hay contactos”.

“En aquella cena se habló de muchas cosas, también de los hombres de corbata. Él lo sabe todo. No es posible que el Chapo haya conseguido todo lo que tenía sin la ayuda de los hombres de corbata”.

Sobre la inmigración:

“Es terrible. Yo también me salí de mi país porque no encontré las oportunidades”.

Sobre la serie “Ingobernable” de Netflix:

“Es cierto que el personaje recuerda un poco a La Reina del Sur y también a la primera dama de México”.

“No tiene absolutamente nada que ver con la primera dama, aunque es cierto que el actor se parece a Peña Nieto. En México nos han tocado muy malos gobernantes”.

La entrevista se transmitirá en dos partes: hoy viernes en “Noticias Telemundo” a las 6:30PM/5:30 C y en su totalidad en “Enfoque con José Díaz-Balart” este domingo 19 de marzo a las 2:30PM/1:30 C.