Obispo de Orange exige que agentes de inmigración no se acerquen a iglesias, escuelas u hospitales

El congresista Lou Correa, representante del área de Santa Ana, California, entregó hoy al Secretario de Seguridad Nacional John Kelly unas fotos en las que se observa un vehículo de CBP (Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas) merodeaba por el estacionamiento de la Catedral de Cristo (antes Chrystal Cathedral) de Garden Grove.

Correa le mencionó el incidente a Kelly y le entregó las fotos, pidiendo aclaraciones sobre el particular, tomando en cuenta que las agencias migratorias hasta el momento mantienen un reglamento que prohibe perseguir a migrantes en lugares como escuelas, hospitales e iglesias.

“La catedral de Cristo es mi iglesia, yo se cómo luce y estas fotos claramente muestran un vehículo de ICE (realmente es CBP) merodeando en el estacionamiento. Eso es indignante y lo considero un tipo de intimidación”, dijo Correa en un comunicado.

Correa también informó a Kelly de una carta que el obispo de la diócesis católica de Orange, Kevin Vann escribió hace unos días a uno de sus asistentes en la Secretaría de Seguridad Nacional, pidiendo que la agencia mantuviera a sus efectivos fuera de la propiedad de la diócesis.

Fuentes de la diócesis indicaron que Kelly respondió en tono despectivo a Correa, indicando que “no puedo hacer nada con eso”. También afirmó que ningún agente del departamento patrullaba iglesias.

Pero la carta enviada por el obispo Vann al representante de asuntos legislativos de DHS Anthony Acocella, dice que no sólo se vió el vehículo de agentes migratorios en la catedral, sino también en una clínica que sirve a los pobres del área.

“Esto es bastante inquietante para mí y para el resto de las autoridades eclesiásticas de esta iglesia”, dice la carta, de la cual la diócesis de Orange entregó una copia a La Opinión.

La carta del Obispo dice además:

El reverendo Vann acusó directamente a DHS de “intimidación” y pidió a la agencia que mantenga a sus efectivos bien “lejos” de iglesias, escuelas y hospitales.

Además, un vehículo ICE fue visto recientemente en el estacionamiento de una de nuestras clínicas que atiende a los pobres. Esto es inexcusable y debe detenerse inmediatamente. Esto no es más que intimidación que afecta a las personas para el acceso a la atención médica.

En mi nombre y en nombre de otros obispos en las Regiones de Los Ángeles de DHS ICE, nos gustaría que se aseguren que este tipo de acción en nuestras instalaciones no se repetirá. No deseamos la seguridad de la Patria contra en nuestras propiedades de la iglesia, campus y escuelas y deseo ser muy claro sobre este punto.