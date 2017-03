Defensores públicos denuncian arrestos de ICE en las cortes

Aseguran que el tipo de vigilancia es "nunca antes visto".

Los defensores públicos de la ciudad de Nueva York están preocupados por las detenciones que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) están llevando a cabo en las cortes criminales de la Gran Manzana.

ICE tiene guías que asignan lugares en los cuales la agencia no puede cuestionar, detener, o arrestar a personas. La lista incluye sitios como escuelas, hospitales, lugares de adoración, además de eventos como funerales, bodas, ceremonias religiosas, o actos públicos como paradas y protestas.

Sin embargo, los pasillos y la parte de afuera de las cortes criminales en Nueva York son espacios públicos donde los agentes de ‘La Migra’ pueden arrestan a inmigrantes indocumentados antes o después de una audiencia en judicial.

Bajo la administración del presidente Barack Obama también se detenían a personas en las cortes, pero los abogados aseguran que más de sus clientes han sido detenidos desde que Donald Trump inició su mandato.

“Estamos viendo una expansión y un mayor abuso de sa práctica”, dijo Yasmine Farhang abogada de inmigración de Se Hace Camino Nueva York (MRNY), quien está especialmente preocupada porque se empiecen a detener a personas que han sido acusadas pero no convictas.

Más allá, la abogada está inquieta por el “efecto escalofriante” que tiene en las familias que son testigos del arresto de un ser querido, como fue el caso de un cliente de MRNY en Staten Island. La organización cree que ICE debería añadir las cortes criminales a su lista de lugares especiales.

Stan Germán, director ejecutivo de New York County Defenders, contó que un cliente de ellos que fue arrestado luego de salir de una corte a donde acudió por un delito menor. “Antes de que Trump estuviera en el poder, sólo había escuchado de arrestos en la corte por crímenes violentos anteriores o órdenes de deportación que ya existían, pero empezar a aparecerse en enjuiciamientos y cortes de delitos menores es algo nunca antes visto”, indicó.

Germán dijo que no cree que la información que está recibiendo ICE es diferente, si no que es una nueva política de Washington. El problema, según el abogado dominicano, es que las prioridades de Trump sobre quién quiere deportar no son claras, y cada vez se amplían más las posibilidades. “La línea se mantiene borrosa y va a llegar al punto que si alguien es arrestado por cualquier cosa no va a querer ir a corte porque pensará: ‘me van a recoger y deportar’”, expresó.

No hay número de arrestos

La Oficina de Administración de las Cortes (DOA) le confirmó a El Diario que no cuentan las veces que agentes de ICE detienen a un individuo en o alrededor de las cortes.

Lucian Chalfen, director de información pública del DOA dijo que aún no han notado que las personas están faltando a la corte por temor de ser deportados. “Si empezamos a ver que eso está pasando, pues potencialmente tuviéramos que lidiar con eso, pero por ahora no hay indicación”, dijo.

El alcalde Bill de Blasio ha tomado acciones para proteger a los inmigrantes de la vigilancia excesiva de autoridades federales, con medidas como eliminar la oficina de ICE en la cárcel de Rikers Island y disponer que el Departamento Correccional de la Ciudad no cooperará con ‘La Migra’ a menos que tuvieran una orden federal.

Esa acción fue “poderosa” según describió Tina Lungo, abogada especializada en práctica criminal en el Legal Aid Society. “OCA y la Ciudad deben de tomar acciones similares ahora para todos aquellos que están buscando ayuda de nuestro sistema de cortes o están requeridos a ir a la corte para un caso pendiente”, expresó.

Un santuario que no protege

Luego de la victoria de Trump en diciembre, el Concejo Municipal pasó una resolución reafirmando el estatus de ‘ciudad santuario’ de la Gran Manzana. Sin embargo, la medida no menciona la presencia de agentes de ICE en las cortes.

“Si la ciudad de Nueva York en realidad va ser una ciudad santuario, ICE no debe de estar en las cortes”, dijo Thanu Yakupitiyage, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC).

“Cuando la amenaza de la detención y deportación alcanza a nuestras instituciones cívicas, pones a comunidades en riesgo. Cuando un inmigrante teme entrar a un cuartel, hospital, o una corte, todos sufrimos las consecuencias”, dijo el concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración, asegurando que una ciudad santuario debe de tomar todas las medidas para proteger a los inmigrantes de este tipo de intimidación.

Si usted o alguien que conoce ha sido arrestado por ICE, puedes buscar ayuda llamando la Línea Directa sobre deportación de Legal Aid al 844-955-3425.