Franco De Vita: Entre el éxito y la espera

Mira lo que dijo sobre Venezuela

Franco De Vita comenzó este sábado pasado su gira de conciertos ‘Libre Tour’, con un lleno total en el emblemático American Airlines Arena, de Miami.

Una gira que se hizo esperar dos años, y un concierto que tuvo esperando a un grupo de periodistas por tres horas por una conferencia de prensa que terminó siendo un saludo y una publicidad de su ‘sold out’.

Ante la pregunta que le hicimos de por qué después de tanta espera -todos los periodistas invitados en un cuartito pequeño- hubo oídos sordos y en tono de broma dijo que todo lo que tenía que decir, especialmente sobre Venezuela, lo diría sobre el escenario.

Más tarde supimos por la agencia que maneja la prensa de la gira, que no se trató de un capricho sino que el sonido no estaba como las altas exigencias de Franco quería, para poder brindar un show a la altura de lo que se esperaba de él, y no se movió del ensayo hasta que logró que todo sonara perfecto.

Y así fue, durante las casi tres horas que duró el show todo fue impecable. Por supuesto, y teniendo en cuenta que la mayoría de los espectadores eran venezolanos, De Vita nombró en reiteradas oportunidades a su país de nacimiento y pidió “Libertad para Venezuela”.

Franco De Vita compartió el escenario con varios colegas como Nacho, Los 5 Fantásticos y Diana Fuentes, la cantante cubana esposa de Visitante de Calle 13.

También fueron varios los famosos que no quisieron perderse el concierto como Rodner Figueroa, Raúl González, Chiquinquirá Delgado y Bianka González, entre otros.

La gira seguirá por varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas New York, Dallas, Washington DC, Los Angeles, y Boston, entre otras.

Con mi hermano @raultvgonzalez te amoooooooo franco.de vita A post shared by biankaLachina (@biankalachina) on Mar 18, 2017 at 7:47pm PDT