Luchan por evitar recortes a fondos para víctimas de abuso sexual

Lanzan la campaña “Take Rape Seriously NOW” para denunciar que el presupuesto de Trump afectará a organizaciones que trabajan con las afectadas

El miedo a reportar casos de violencia doméstica o abuso sexual ha aumentado en la era de Donald Trump. Así lo indicó Antonia Clemente, directora ejecutiva del Healing Center en Brooklyn, una organización que ayuda con la recuperación de casi 3,000 víctimas de violencia familiar anualmente.

“Decimos que las víctimas de violencia doméstica están en las sombras, pero para las que son latinas es hasta peor porque no quieren llamar a la Policía, pero sí llaman al Healing Center”, dijo Clemente en referencia a que muchas hispanas temen a terminar en manos de las autoridades migratorias.

Clemente, de la organización que ha estado sirviendo a las víctimas latinas en Sunset Park, Bay Ridge, y Coney Island desde el 2000, fue una de las decenas de mujeres que trabajan para agrupaciones similares y que este lunes unieron sus voces para apoyar a la Organización Nacional para Mujeres en Nueva York (NOW-NY) a lanzar la campaña “Take Rape Seriously NOW” o “Toma Enserio las Violaciones Ahora”.

“Las mujeres están intensamente preocupadas porque la administración Trump está amenazando con eliminar los fondos para programas bajo el Acta de la Violencia contra Mujeres (VAWA)”, dijo Sonia Ossorio, presidenta de NOW-NY.

VAWA se estableció en 1994 para ayudar a organizaciones como el Healing Center que ofrecen servicios de salud a víctimas de violencia, además de grupos que ofrecen refugio, ayuda legal y entrenamiento a fiscales y agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La campaña se lanza días después que la Casa Blanca presentó su propuesta de presupuesto en la cual se recortan fondos para el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia, los dos organismos que administran los fondos para los programas de VAWA.

Una carta de la congresista Carolyn Maloney que se leyó en la rueda de prensa este lunes en Wall Street, señaló que VAWA es una de las mejores formas de prevenir crimen y reducir violencia, por ello no se debería recortar.

Aunque el presupuesto de Trump no detalla específicamente dónde serán esos recortes, sí se sabe que afectan a las organizaciones que son recipientes de los 25 programas de VAWA, lo que significa que “aproximadamente 260,000 menos víctimas de violencia doméstica podrán acceder a refugios y servicios de apoyo”, estimó la congresista.

En el 2016 el estado de Nueva York recibió $7.7 millones en fondos federales para VAWA, un aumento de más de $600,000 que el año anterior. Los fondos a todo Estados Unidos suponen menos del 0.10% del presupuesto nacional.

La directora de defensa de NOW-NY, Jane Manning, expresó que estas protecciones hacen a la sociedad más saludable y productiva ya que las víctimas tienden a perder días de trabajos o no pueden ejercer sus trabajos por el trastorno mental. “Sin ninguna duda deberíamos invertir más recursos en prevenir la violencia contra las mujeres y responsabilizar a los culpables, no disminuir los recursos”, expresó.

Aumentan las violaciones

Las violaciones son el único crimen mayor que ha aumentado en los pasados cinco años en la ciudad de Nueva York. En el 2010 se reportaron 1,373 ataques sexuales mientras que en el 2015 se reportaron 1,438, según cifras del NYPD.

Pero eso sólo muestra un pequeño porcentaje del total de mujeres violadas.

“Casi 50,000 mujeres son violadas en la ciudad de Nueva York anualmente”, indicó Mary Haviland, la directora de la Alianza contra el Asalto Sexual de NYC.

Esta organización entrena a los individuos en hospitales para que ayudan a las víctimas de violencia, dijo Haviland, quien leyó una carta de una víctima, que tres años después de su violación aún piensa en lo importante que fue el hombre en el hospital que estaba especialmente entrenado para ayudar a víctimas de abuso sexual.

Además recalcó que VAWA incluye protecciones a las mujeres indocumentadas que son víctimas de abuso, para que resuelvan su estatus migratorio.

NOW-NY tendrá una serie de reuniones públicas para educar y movilizar a mujeres sobre el tema. El primero se llevó a cabo este lunes a las 6:00 p.m. en sus oficinas en la 150 Oeste de la calle 28.

“Esta es otra oportunidad para unirnos, mostrar nuestro poder y nuestras voces y demandar que nuestros dólares de contribuyentes se están usando como queremos, que nuestros derechos se mantengan y se avancen, y que no se profundice la cultura de violación liderada por el presidente de Estados Unidos”, concluyó Ossorio, presidenta de NOW-NY.