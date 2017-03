Refuerzan guerra contra el tabaco y alcohol en Nueva York

Autoridades de Salud lanzan sendas campañas para advertir sobre los peligros del cigarrillo y la bebida

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) lanzó este lunes una nueva campaña publicitaria en televisión para concientizar a los neoyorquinos sobre los peligros y riesgos para la salud del uso del tabaco.

Con el fin de crear una especie de shock emocional en el público, para de alguna manera motivarlos –o asustarlos—y así dejen de fumar, la campaña muestra las dramáticas y crudas historia de personas, sus niños y sus familias que han sufrido graves consecuencias físicas y psicológicas debido al consumo de cigarrillos.

Las duras imágenes, que forman parte de una campaña educativa que comenzó en 2006, muestran de forma muy gráfica las peligrosas consecuencias de fumar como las enfermedades cardíacas, enfisema, cáncer, amputaciones, accidente cerebro-vascular y hasta la muerte.

Se estima que aún en la ciudad de Nueva York más de 934,000 adultos y 15,000 jóvenes fuman, y alrededor de 12,000 neoyorquinos mueren a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco todos los años.

Por esta razón la campaña del DOHMH, que durará hasta el próximo cinco de abril, se enfatizará en la parte preventiva, por lo que se ofrecerán de forma gratuita goma de mascar o parches de nicotina para todos los neoyorquinos que lo necesiten.

Para recibir esta ayuda gratis se puede realizar una solicitud en línea en la página www.nysmokefree.com o llamando al 1-866-697-8487. También puede llamar al 311 o visitar nyc.gov/health y busque la sección “NYC Quits” (NYC deja de fumar).

Puede ser tu último trago

De igual forma, para concientizar a los neoyorquinos sobre los peligros del consumo de alcohol, el DOHMH también anunció este lunes la expansión de la campaña de educación pública “Just One More Drink CAN Hurt” (Solo un trago más te puede hacer daño).

Aparte de enfatizar los daños y las consecuencias negativas que causan el beber alcohol en exceso, la campaña educa sobre las medidas preventivas que las personas y sus amigos pueden tomar para protegerse y evitar las consecuencias imprevistas y peligrosas del consumo de alcohol.

Se estima que cada año en la ciudad de Nueva York mueren alrededor de 1,800 personas a causa del alcohol y se realizan un promedio de 84,000 visitas a la sala emergencias relacionadas con el consumo de alcohol.

“Queremos que los neoyorquinos protejan a sus amigos y familiares de las consecuencias imprevistas y peligrosas del consumo excesivo de alcohol”, dijo la comisionada de Salud, la doctora Mary T. Bassett.

De acuerdo con la encuesta de salud comunitaria de 2015, un promedio de uno de cada seis neoyorquinos bebe en exceso.

Los anuncios del DOHMH que apelan a que los neoyorquinos reduzcan los riesgos de beber en exceso, están presentes en las estaciones de autobuses, el subwday (metro), periódicos, radio e internet y los mismos durarán hasta finales de abril que es el Mes de Concienciación sobre el Alcohol.