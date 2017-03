Video: Se arma zafarrancho al entrevistar a Natália Subtil

La actriz fue custodiada por elementos seguridad, situación que causó lesiones a algunos reporteros

Natália Subtil vivió un altercado con los medios de comunicación durante su llegada al estreno de una película en la Ciudad de México.

La actriz fue custodiada por la seguridad de la plaza, situación que causó lesiones a algunas reporteras.

Ante este suceso, Natália empleó su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa por el incidente, con el nombre de la publicación “Aclarando la situación del día de hoy!”.

“Aclarar que muchas veces la logística de los eventos se sale de control y lamentablemente nosotros no podemos hacer nada. Siempre he buscado el responder a todas sus preguntas, el día de hoy lamentablemente no iba sola, iba con dos pequeñas que al ver todo el movimiento y el descontrol se asustaron y opte por llevarlas a la sala del cine para posteriormente salir y con todo el gusto responder a sus preguntas como siempre lo he hecho”, publicó la modelo.

Aclarando la situación del día de hoy! pic.twitter.com/udKZcnEHOq — Natália Subtil (@nataliasubtil) March 17, 2017

Que locura lo qué pasó, les pido una disculpa a todos, yo no tengo equipo de seguridad, esa gente es del centro comercial, no mía. — Natália Subtil (@nataliasubtil) March 17, 2017

Para finalizar, la brasileña dio las gracias a todos los asistentes por entender dicha situación y reconoció la labor de los medios de comunicación.

