De Blasio presenta plan de rediseño vial para seguridad de peatones

La iniciativa coincide con la llegada de la primavera y tendrá un costo de $ 1,600 millones

NUEVA YORK.- Un ambicioso plan de rediseño de las calles de la ciudad para aumentar los cruces de peatones, mejorar las intersecciones y los carriles para bicicletas con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de colisiones, fue anunciado este martes por el Alcalde Bill de Blasio.



“Las calles peligrosas tienen que cambiar. Hoy damos a conocer que estamos moviendo carriles, añadiendo nuevos espacios para peatones y haciendo más seguro cruzar intersecciones, todo para mantener a las familias seguras”, dijo De Blasio.

El Alcalde destacó que estos cambios han ayudado a que cada uno de los últimos tres años bajo Vision Zero sea más seguro que el anterior.



Cifras que maneja el DOT, señalan que las estadísticas de muertes en las calles se han reducido, en lo que va del 2017 se muestra una caída del 20% comparado con el primer trimestre del año pasado.



“Gracias a los planificadores, diseñadores, ingenieros y equipos de construcción, el DOT puede mostrar las calles con un nuevo rediseño. Mientras que las víctimas mortales del tráfico aumentan a nivel nacional, la ciudad de Nueva York está combatiendo esas tendencias, los últimos tres años bajo Vision Zero, han sido los más seguros en la historia de nuestra ciudad”, dijo la comisionada de Transporte Polly Trottenberg.



El plan tiene un costo de $ 1,600 millones, es parte de la iniciativa de seguridad Vision Zero del Departamento de Transporte (DOT), coincide con la llegada de la primavera y las temperaturas más cálidas, que es cuando se experimenta un incremento de peatones y ciclistas en las calles de la ciudad de Nueva York.

El comisionado de Policía, James P. O’Neill de su parte dijo que a la par con la reducción de la criminalidad en 2017, se nota una marcada reducción de las muertes por accidentes de tráfico.



“Damos la bienvenida a los primeros signos de éxito, y vamos a continuar centrados en ambos”, agregó O’Neill.



El alcalde junto a varios comisionados inspeccionaron las mejoras en curso en la entrada al puente de Brooklyn en la calle Tillary, un área donde 482 personas han resultado heridas, 23 de ellas seriamente y una persona muerta en los últimos cinco años. El área recibirá una de los rediseños más importantes en esta temporada, el proyecto incluye un amplio paseo para ciclistas y peatones que utilizan el puente, nuevos pasos peatonales, árboles y medianeras.