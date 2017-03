Compara el costo de un seguro bajo Obamacare vs. American Health Care en 2020

Mira cómo afectaría a tu "premium" la nueva ley de salud

El mapa compara los estimados del costo de un seguro de salud y los créditos fiscales bajo la Affordable Care Act (también conocido como “Obamacare”) en 2020 respecto a lo que costarían con el nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso por los republicanos el 6 de marzo, el “American Health Care Act”.

var divElement = document.getElementById(‘viz1490210290553’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’645px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’729px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);