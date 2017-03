Paramédica luchaba por mejorar la vida de su familia en El Bronx

Decenas de bomberos y paramédicos llenaron este miércoles la sala en la Corte Criminal de El Bronx en la que debía comparecer José González, el acusado de arrollar fatalmente a Yadira Arroyo. Sin embargo, el hombre no fue presentado en la audiencia porque, según abogados, sufre de trastornos mentales.

González, de 25 años, enfrenta cargos de homicidio por la muerte de la veterana paramédica que era madre de cinco hijos. La mujer de 44 años falleció luego que el acusado la atropellara cuando intentaba robarse la misma ambulancia que ella condujo al lugar de una emergencia el pasado jueves.

Israel Miranda, el presidente de Local 2507, el sindicato de paramédicos, dijo cuando salieron de la corte que estarán presentes en todas las comparecencias del acusado. “Estaremos buscando justicia y no aceptaremos nada menos que la justicia”

HUGE TURNOUT: 100+ EMTs line a Bronx court for appearance of Jose Gonzalez, accused of killing EMT Yadira Arroyo. https://t.co/wT5comOpSC pic.twitter.com/kMHca5bHca

— CBS New York (@CBSNewYork) March 22, 2017