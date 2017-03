Boricuas le “caen arriba” a famoso modelo por celebrar en grande la derrota de Puerto Rico

Peter Hance se burla de la caída de la novena boricua ante EEUU en la final del Clásico Mundial

¡YO LES DIJE! ¡YO LES DIJE! ¡QUE PUERTO RICO NO GANABA HOY!”.

Con esas palabras, el ex stripper, ex policía, ex animador, ex… ¿puertorriqueño?, celebró la derrota de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tan contento estaba Hance que decidió compartir su alegría en su cuenta de Instagram a través de un vídeo.

“No se moleste mi gente porque lo mío es apostar, no es en contra de mi Isla. Son probabilidades. Estados Unidos le iba a ganar a Puerto Rico, eso era obvio. Así que ahora no me insulten mi gente. Porque ese es mi trabajo y ese es mi negocio”, expresó Hance mientras bailaba reguetón en una discoteca.

Yo sé los dije así q no quiero q se molesten conmigo esto es un negocio q yo vivo de el y lo dije claro mi corazón ❤️ con PR pero mi dinero con USA y los blanqueamos Jajajajajaja good night 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 y no soy estadista soy Popular Puñetaaaaaa 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 A post shared by Peter Hance 💪🏽💪🏾 (@peterhance69) on Mar 22, 2017 at 10:16pm PDT

Y, como era de esperarse, los insultos llovieron.

“Sucio, anormal, la única neurona que tenía se te fundió”, le escribió vfuentes97.

“Lo que hace el alcohol canto e trafala”, le tiró erycamichielle.

“La menopausia lo tiene loco”, comentó gladicita32.

En el mensaje que escribió junto al vídeo, Hance encontró necesario aclarar que no era estadista, sino popular. ¿OK?