Chico quiso propasarse con cumpleañera y ella publica su venganza por Facebook

Un fiesta de cumpleaños con un final desastroso

Una joven chilena denunció en Facebook la desagradable situación que vivió luego de que un muchacho que se encontraba en su fiesta de cumpleaños vandalizó su vivienda porque ésta rechazó darle un beso.

Irene Tiemman celebrara su cumpleaños con varias personas, entre éstas el joven, identificado como Matías. Se desconoce qué tipo de vínculo mantenían ambos; pero, aparentemente, ambos tenían un amigo en común.

“Todo bien, muchas risas, cantos, bailes y amor hasta que uno de los invitados se acerca a la cocina donde estaba preparando un té para una amiga y quiere darme un beso”, relató la chica en una publicación en su cuenta de Facebook.

“Yo no quería y además le di la explicación siendo que con un NO ya era suficiente para que cualquier persona entienda y respete, agregó.

Tiemman pensó que había acabado el asunto. Pero estaba equivocada.

“Cuando entré a mi casa me di cuenta que me había rayado la cocina, el refrigerador, una pared, el baño (…) Y no bastó con hacer su ‘tag’ sino que también me dibujó un pene en el techo”, contó.

Cuando la joven contactó al presunto vándalo para cuestionarle su actitud, éste respondió irónicamente: “Fue un regalo de cumpleaños de mi parte”.

Como si fuera poco, el chico no se arrepintió de sus acciones.

“Si me preguntas si me arrepiento…no. Es la verdad. Lo único que me queda decirte es disculpas, ahí ves tú si las aceptas o no”, señaló de acuerdo con la versión de la muchacha.

Fue entonces cuando Tiemman decidió vengarse y reveló en un post la identidad del chico, su cuenta de Facebook, además de mostrar algunas imágenes de los daños en su apartamento.