El Juez Gorsuch no es un juez imparcial; el Senado debe bloquear su confirmación

Su record demuestra que no defenderá equitativamente los derechos de todos nosotros

Es difícil conseguir y contratar a un abogado para ir a corte, pero a veces los trabajadores necesitan demandar a las grandes corporaciones por discriminación. A veces los consumidores necesitan demandar a grandes corporaciones porque fueron engañados. A veces los empleados necesitan demandar por el derecho de tener acceso a cuidado médico, u otros derechos que son garantizados a nivel federal. Las cortes deben ser árbitros neutrales, asegurando que las dos partes reciban justicia bajo la ley. Pero el nominado para la Corte Suprema de Justicia del Presidente Trump, el Juez Neil Gorsuch toma el lado de las corporaciones por encima de los trabajadores, y él no defenderá los derechos de todos los estadounidenses de manera equitativa e imparcial. Es por eso que el Senado debe bloquear su confirmación.

Cuando el juez Antonin Scalia falleció el año pasado, los intereses especiales gastaron millones de dólares en una campaña para asegurar que el Presidente Obama no pudiera ni siquiera conseguir una audiencia en el Senado para su nominado a la Corte Suprema de Justicia. Querían mantener el puesto vacante para que Trump pudiera escoger a alguien que avanzara sus intereses.

Esos poderosos intereses sabían que esta era la oportunidad perfecta para mover la balanza de la corte a favor de las corporaciones y en contra de las familias trabajadoras. De hecho, fueron las organizaciones de derecha Heritage Foundation y Federalist Society las que escogieron al juez Gorsuch y lo incluyeron en su lista de recomendaciones para la Corte Suprema que le entregaron al Presidente Trump.

Las corporaciones y los intereses especiales consiguieron lo que querían, comprar la nominación de un juez como Neil Gorsuch, quien ha hecho más fácil que las corporaciones ganen en la corte y más difícil que las personas trabajadoras encuentren justicia.

No importa cuántas veces Gorsuch diga que ha sido imparcial, sus decisiones cuentan otra historia. En Burwell v. Hobby Lobby, cuando tuvo que escoger entre los “derechos” de las corporaciones y los derechos de las mujeres, el Juez Gorsuch escogió a las corporaciones. En casos de protección del consumidor, cuando tuvo que escoger entre los “derechos” de corporaciones y los derechos de consumidores que fueron estafados por las corporaciones, el Juez Gorsuch escogió a las corporaciones. Dado su historial, es claro que Neil Gorsuch no será un juez independiente que luche por los derechos de todos los estadounidenses.

El Juez Gorsuch insiste que él simplemente aplica la ley a los hechos del caso. Sin embargo, no hay duda sobre sus puntos de vista políticos. Incluso antes de convertirse en juez, el Juez Gorsuch criticó a los liberales por defender sus derechos fundamentales en las cortes. Pero evitó el mismo tipo de crítica para los conservadores. Gorsuch no entiende que los latinos y otras personas de color, los trabajadores, los inmigrantes, las mujeres, y otros grupos vulnerables han tenido que llevar su lucha a las cortes para proteger sus derechos.

La Corte Suprema oirá muchos casos sobre asuntos que nos afectan a todos, sobre el derecho de las mujeres de tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo, el derecho al voto, los derechos de la comunidad LGBT, y el matrimonio homosexual. Es más importante que nunca para los latinos y para el pueblo estadounidense que el Senado bloquee la confirmación del Juez Gorsuch a la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, estamos enfrentándonos a una administración que ignora la ley, ataca a nuestro sistema judicial, que emite órdenes ejecutivas discriminatorias que son inconstitucionales, y que está bajo investigación del FBI por posibles lazos y conexiones con funcionarios rusos durante o después de las elecciones presidenciales. La administración del Presidente Trump está fuera de control, y no podemos darnos el lujo de confirmar a un juez ideológico que no asegurará que todas las personas encuentren justicia en nuestras cortes.

Si es confirmado, el juez Gorsuch tendrá el poder de cambiar la vida de todos los estadounidenses. Su record demuestra que no defenderá equitativamente los derechos de todos nosotros. No podemos dejar que el Presidente Trump le venda el asiento en la corte más importante del país a grupos ideológicos, ni que llene la corte de personas que no van a decidir casos que lleguen a la corte de manera justa e imparcial. Es por eso que todos debemos oponernos a la nominación del Juez Gorsuch.

Elizabeth Warren es una senadora federal demócrata que representa a Massachusetts en el Congreso de Estados Unidos. Anteriormente fue profesora en la Escuela de Derecho de Harvard.