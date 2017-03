Eliminatoria Conmebol 2017: Argentina vs. Chile, sigue el partido EN VIVO, horarios y canales de TV

La Albiceleste y La Roja se medirán en un duelo con tintes de revancha, decisivo en el camino rumbo al Mundial de Rusia 2018

La selección argentina, con Lionel Messi como abanderado y capitán, recibirá este jueves en Buenos Aires a su verdugo en las finales de las últimas dos Copas América, un conjunto chileno con bajas, en un partido decisivo para ambas selecciones en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018.

‘La Roja‘ llega a este duelo por la decimotercera jornada de las eliminatorias sudamericanas con 20 puntos en el cuarto puesto, uno más que su rival ‘albiceleste’, que está quinta y se ubica en la zona de repesca con el ganador de Oceanía.

El conjunto argentino deberá ir por un triunfo revitalizador en su regreso al Monumental de Buenos Aires tras 496 días sin presentarse en el mayor estadio del país.

Con entradas agotadas desde hace más de un mes, el equipo dirigido por Edgardo Bauza necesita una victoria para no sufrir en la recta final del camino mundialista.

“A la rivalidad con Chile, que siempre existió, tendremos que reducirla a este partido, que es importante y ante un rival directo. Solo debemos pensar que si ganamos los pasamos”, enfatizó el entrenador argentino en la previa del duelo.

La ‘Albiceleste’ no podrá contar con el suspendido Ramiro Funes Mori y en su lugar ingresará Marcos Rojo como central, mientras que Sergio Agüero ocupará el lugar del lesionado Paulo Dybala, que será preservado para el duelo del martes próximo ante los bolivianos.

Con respecto al once inicial que goleó a Colombia en el último partido de eliminatorias habrá tres cambios: Rojo por Funes Mori, Agüero por Ever Banega y Gonzalo Higuaín por Lucas Pratto en ofensiva.

Por su parte, los chilenos llegan a Buenos Aires con el objetivo de lograr un triunfo que le permita reafirmar la ‘paternidad‘ sobre Argentina en los últimos años tras ganarle por penaltis las dos finales de la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016.

Chile llega a este compromiso tras ganarle en su última jornada por 3-1 a Uruguay en Santiago, y totaliza 7 de los últimos 9 puntos disputados.

El rompecabezas que debe armar el técnico argentino Juan Antonio Pizzi radica en la suspensión de Arturo Vidal y las lesiones de Marcelo Díaz y Gary Medel.

Como contrapartida, la ‘Roja’ recuperará al goleador Alexis Sánchez, pese a que el técnico Arsene Wenger alarmó sobre el estado de su tobillo tras el último partido del Arsenal.

El cuerpo técnico uruguayo, no obstante, no definió si lo incluirá en el once inicial junto a Eduardo Vargas o lo preservará en el banquillo poniendo en campo a Esteban Paredes.

En el mediocampo, en tanto se mantiene la incógnita entre Pablo Hernández y José Fuenzalida, mientras que Jorge Valdivia volverá a ser una de las grandes apuestas de Chile para lograr un buen resultado en Buenos Aires.

“Con Argentina tiene la misma importancia que todos los partidos que hemos jugado y que nos quedan por jugar. Lo especial, es que no hemos ganado nunca en Argentina y es una buena oportunidad para hacerlo. Podemos competir de igual a igual”, lanzó como desafío Pizzi.

Alineaciones probables:

Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Emmanuel Mas; Lucas Biglia y Javier Mascherano; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María; Gonzalo Higuaín.

Entrenador: Edgardo Bauza

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel o Eugenio Mena, Gonzalo Jara y Jean Beausejour; Francisco Silva, Charles Aranguiz, Pablo Hernández o José Fuenzalida, Jorge Valdivia; Eduardo Vargas y Esteban Paredes o Alexis Sánchez.

Entrenador: Juan Antonio Pizzi

NO TE LO PIERDAS

Partido: Argentina vs. Chile

Estadio: Monumental de Buenos Aires

Fecha: jueves 23 de marzo

Hora: 7:30 pm Este / 5:30 pm Centro / 4:30 pm Pacífico / 8:30 pm Argentina (Buenos Aires) / 8:30 pm Chile (Santiago de Chile)

Canales de transmisión

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD, TyC Sports Internacional

USA: fuboTV, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play, ESPN 107.9 FM

Chile: TyC Sports Internacional, Mega