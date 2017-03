Planes en NY: la mejor danza argentina con “Che Malambo”

No se pierdan este espectáculo de percusión y danza inspirado en los bailes tradicionales de los gauchos

“Hijo de algún confín de la llanura. Abierta, elemental, casi secreta”, escribía Jorge Luis Borges en su poema “El Gaucho”. Inspirado en la danza tradicional de esos vaqueros de las llanuras argentinas que mencionaba el poeta, regresa a Nueva York el espectáculo Che Malambo, en el escenario del Kingsborough Community College.

Su potente pero preciso “zapateo” y el impacto de sus boleadoras (lazos) sobre el escenario son un instrumento más en este espectáculo de danza y percusión en el que 14 hombres representan fiel y apasionadamente un baile tradicional que se remonta al siglo XVII y que surgió entonces como una competencia en la que los gauchos medían su fuerza, destreza y agilidad.

Hablamos con Matthew Bledsoe, el productor del show sobre las claves para entender y amar esta danza.

¿Qué te llamó la atención de este tipo de baile?

Lo descubrí por primera vez cuando un amigo me envió un video de Youtube. No tenía ni idea de lo que era Malambo cuando lo vi por primera vez. La fuerza que tiene el baile, la precisión de sus movimientos con las boleadoras y sus propios pies… es increíble. En seguida me puse en contacto con el director artístico del grupo, el coreógrafo Gilles Brinas y empezamos a trabajar juntos.

¿Cómo es viajar con y dirigir a un grupo de 14 hombres a todos lados?

Emocionante. Hemos visitado 32 ciudades el año pasado, este año 26 ciudades solo en Estados Unidos. La primera gira de Che Malambo supuso para muchos de ellos la primera vez que salían de Argentina.

¿Cómo es la rutina de los bailarines?, ¿requiere mucha disciplina y ensayos?

En las semanas previas a la gira sí, todo tiene que estar perfecto para el show. Pero lo cierto es que Malambo no es una danza digamos académica, es pura tradición y está muy arraigada en su cultura, es parte de su vida. La mayoría incluso tienen otros trabajos. Uno de ellos es fontanero, otro es conductor, otro distribuye gas propano… pero Malambo es su pasión, es todo lo que hacían en su tiempo libre y ahora es también su trabajo.

¿Cómo es la respuesta del público que conoce este baile por primera vez?

Increíble. Recuerdo el primer show que hicieron en Nueva York, hace dos años, en el City Center. El público tenía curiosidad, no tenían ni idea de lo que iban a ver y respondieron entusiasmados. Pero también los bailarines estaban nerviosos, no sabían a qué se enfrentaban. Cuando terminó el show, estos 14 “macho men” estaban literalmente llorando detrás del escenario. Que su arte tan local, tan de su casa, se apreciara tan lejos de Argentina y en un escenario como aquel fue tremendamente emotivo.

¿Qué hace este show único e imperdible?

Stomp y otros shows de percusión y baile no tienen las raíces culturales tan profundas que tiene Malambo y eso le da al espectáculo una profundidad, una magia y un sentido especial, para la audiencia y para los bailarines. Le ponen muchísima pasión.

En detalle

¿Qué? Che Malambo

¿Dónde? On Stage at Kingsborough Community College (2001 Oriental Boulevard, Brooklyn, NY 11235)

¿Cuándo? sábado 25 de marzo a las 8 pm

Entradas: www.onstageatkingsborough.org