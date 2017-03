AUDIO: Investigan muerte de gemelas en su hogar en Nueva Jersey

La madre de las niñas llamó al 911 asegurando que sus pequeñas no estaban respirando

Momentos de desesperación y angustia se escuchan en la llamada telefónica que una madre de Nueva Jersey hizo al 911 al darse cuenta de que sus gemelas no estaban respirando. El miércoles en la mañana, la mujer llamó al servicio de emergencias para pedir auxilio al notar que sus hijas de siete meses tenían un color morado en sus rostros.

“Oh mi Dios, mis gemelas, mis gemelas”, se escucha decir a la madre en la llamada a la que tuvo acceso el canal ABC6. “Mis gemelas están como moradas, mis pequeñas no están respirando, no están respirando. ¡Oh, mi Dios!”.

LINDENWOLD, NEW JERSEY…UPDATE THIS IS HEART BREAKING…BE WARNED. https://t.co/VNXepgLO1j — Dee (@quinnvinson0424) March 24, 2017

La mujer, identificada por sus vecinos Alexandria Garnett, llamó al 911 alrededor de las 8 a.m. desde su apartamento en el condominio The Pine en Lindenwold y le explicó al operador que hacía 15 minutos estaba intentando reanimarlas, pero que las pequeñas no estaban respirando. Finalmente, las niñas fallecieron en la vivienda y sus cuerpos fueron retirados por personal médico para investigar las causas de la muerte.

La Fiscalía del condado de Camden está a cargo de la investigación y aún no ha revelado detalles de lo que pudo ocasionar el fallecimiento de las gemelas.