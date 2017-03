La Víbora: Paty Manterola, qué buena embarrada le diste a los ex-Garibaldi

A nuestra serpiente venenosa comentarista de la farándula no se le escapa nadie

Dice Paty Manterola que ella vio a sus excompañeros de Garibaldi drogarse, emborracharse y cometer otro tipo de excesos. También afirmó que dos de los integrantes, Charly y Sergio Mayer, ni siquiera cantaban (¿o sea que ella y los otros sí?).

Y fue más allá todavía: ¿recuerdan las infames canciones, “Banana” y “La bolita”? Pues esos temas fueron parte del disco con el que se lanzó el grupo, pero, según Paty, ese álbum ni siquiera fue grabado por ellos; lo hizo un productor con coros y voces españolas, que por cierto, cantaban igual de horrible que Garibaldi, y por eso nunca notamos la diferencia.

Estas perlas las reveló la ahora desempleada en el programa de Telemundo “Suelta la Sopa”. Y así fue como embarró pero bien sabroso a Pilar Montenegro, Luisa Fernanda, Katia de Llanos, Xavier Ortiz, Víctor Noriega, Sergio Mayer y Charly. Claro, no dijo en específico quién de ellos se ponía motorolo o borracho, pero de que lo hacían lo hacían. ¿Y qué creen? Estas declaraciones retumbaron en México, y llegaron a los oídos de los afectados, quienes no tardaron en desmentir a Paty, ahora la respetable madre de tres niños.

Uno de los primeros en brincar fue Sergio Mayer, quien dice que él nuuuuunca vio tales excesos. O sea, él fue una blanca palomita por lo que podemos ver. Y dice que sí cantaba, pero “poco”. Es decir, era integrante de una agrupación de canto y apenas medio entonaba, ¡háganme el favor!

Y fue más allá al decir que Paty ya se había retractado de lo que había dicho y que, según él, la artista se había referido a otros grupos, y no a Garibaldi. También asegura que la misma Paty le mandó un mensaje para decirle que habían sacado de contexto sus declaraciones.

Pues permítanme decirles que yo busqué alguna nota en donde Paty se retractara y no encontré nada. Y si ahora está tratando de sacar la pata, too late. Pero que no se preocupe, lo que dijo no es ninguna novedad. Sasha Sokol, ex de Timbiriche, también ha hablado del lado tenebroso de esos grupos, de que en lugar de desayuno, a los cantantes les servían líneas de cocaína. Y hasta donde sé, ella no se ha retractado. Y si lo hiciera, eso no significa que lo que dijo fue mentira. Yo digo.

En otras cosas, me gustaría saber dónde está el “periodista” acusado de haber robado el jersey de Tom Brady. Se habla de él hasta el cansancio y ya lo crucificaron en medios de todo el mundo. Pero, ¿dónde andará?

Sin duda debe estar con la cabeza enterrada en algún lugar de la Tierra, pero me muero por escuchar su versión del hecho. Yo le preguntaría, “¿Señor, qué siente en haber puesto tan bajo no solo el nombre de México, sino la noble profesión a la que muchos nos dedicamos?”.

Si alguien lo ve por ahí, por favor díganle que La Víbora lo quiere entrevistar. Gracias.