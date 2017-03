Población carcelaria en NYC disminuye en 18% desde el 2014

El Alcalde aún enfrenta críticas por mantener abierta la principal prisión de la ciudad, Rikers Island

Desde que Bill de Blasio comenzó su mandato en 2014, se ha registrado una disminución de 18% en el número de individuos que permanecen en las cárceles de la ciudad de Nueva York, según cifras de la Alcaldía. Los resultados de un reporte sobre cómo reformar las cárceles, mostró que en diciembre del 2013 el promedio diario de encarcelados era de 11,478, comparado con 9,362 en este presente mes.

“El número de personas encarceladas en los Estados Unidos no disminuyó en el último año, y la población encarcelada de nuestra nación sigue siendo la más grande del mundo”, dijo De Blasio en un comunicado. “Pero la ciudad de Nueva York tiene una historia diferente que contar – estamos haciendo todo lo posible para asegurar que las personas que no necesiten estar detrás de las rejas no lo estén, todo mientras mantenemos el crimen en mínimos históricos”, añadió.

Según el mandatario, la reducción se debe a esfuerzos de la Ciudad de mantener afuera de la cárcel a personas que cometen crímenes menores y acelerar el procesamiento de casos.

La disminución fue mayor en la cárcel de Rikers Island donde la población ha bajado por un 23%. “Eso es un progreso significativo”, indicó el Alcalde.

Sin embargo, De Blasio recibió críticas de parte de los líderes de la campaña de Close Rikers, quienes quieren ver la infame prisión cerrada.

“Estos números muestran que no hay más excusas. Ahora es claramente el tiempo para tomar acción y cerrar Rikers”, expresó Glenn E. Martin, presidente de JustLeadershipUSA. Martin criticó los planes de De Blasio de renovar la cárcel. “No es progresista renovar la isla de tortura. Dejar a Rikers abierta es una falta de liderazgo”, añadió.

El concejal Rory Lancman, presidente del Comité de Cortes y Servicios Legales, instó al Alcalde a que reformará el sistema de fianza ya que el no poder pagarlas, mantiene a muchas personas en la cárcel mientras su caso es resuelto.

“La ciudad de Nueva York ya tiene dentro de su poder la capacidad de reducir el número de presos en Rikers Island porque no pueden pagar pequeñas cantidades de fianza y para mitigar el efecto draconiano del fracaso del Estado de Nueva York de aumentar la edad de culpabilidad criminal para personas de 16 y 17 años de edad”, dijo.

Lancman sugirió que el alcalde implemente un sistema de fianzas digital y apoye su legislación que le daría a los jueces la información financiera del acusado antes que hagan una decisión final de las fianzas.